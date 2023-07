“Cuánto ayuda el madurismo a construir una narrativa épica a la candidata. En cada alcabala, cada camión de sonido, cada preso, ayuda a construir su imagen heroica” Andrés Izarra, exministro del gobierno de Hugo Chávez

Antes que nada debo confesar que nunca he considerado que el régimen de Nicolás Maduro se distinga por su talento, por su genialidad estratégica, nada que ver. Nunca lo he estimado así. Más bien, sí he creído que ese calificativo de luminosidad intelectual es consecuencias de intereses y deseos frustrados de algunos grupos de cazadores de gazapos de la oposición, quienes equivocadamente creen que el fracaso de la elección primaria pueda traerles a ellos benéficos electorales para las votaciones de alcaldes y gobernadores en el año 2025. ¡Qué, ¿cómo es eso? Realmente no he logrado conseguirle sentido ni lógica a un desenlace de ese tipo. No tengo dudas que aquella organización política que junto con sus dirigentes llegaran, cual Nerón tropical, al acto demencial de meterle candela a la elección primaria desaparecerán para siempre del panorama político nacional…

Decía al inicio de esta nota que no he conseguido, ni a su más alto nivel, talento en la dirigencia política del régimen; solo es: armas, fuerza bruta, control absoluto de todos los poderes del Estado, que es otra cosa. En contraposición a la luz de la inteligencia, solicita a destiempo la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que la mayoría de estos funcionarios eran obedientes de las órdenes que provenían de Miraflores. Esta decisión apresurada influyó para abrirle el camino tanto a la Comisión Electoral de Primaria como a María Corina Machado para que esa elección se realizará manual y autogestionada. Ha podido el oficialismo dejar esa incertidumbre viva por mucho tiempo más, para hacer daño y aumentar la brecha que distanciaba a la oposición.

El terror, el pánico, continuó haciendo mella entre los rojos cuando de una forma inconveniente para ellos, a través de la Contraloría General de la República desconociendo la Constitución, sentenció la inhabilitación política de María Corina Machado (MCM) por un lapso de quince años. Pues, este acto brutal logró unir después de varios años, a la dirigencia opositora alrededor y en apoyo a MCM.

Más allá de lo doméstico, de lo casero, buena parte de organismos internacionales y personalidades extranjeras dejaron ver públicamente su disconformidad con la medida inhabilitante cambia por punto y arranca de nuevo. a continuación algunos de ellos: El gobierno norteamericano, el presidente colombiano, Gustavo Petro, exmandatarios Iberoamericanos, la oposición brasileña, lo eurodiputados, quienes pidieron se cancelara la invitación a Nicolás Maduro para la cumbre de la UE-Celac, etc.

Hasta la fecha se ha ido cumpliendo casi a la perfección lo profetizado por algunos analistas y dirigentes políticos sobre los pros y los contras de la elección primaria fijada para la selección el 22 de octubre del candidato presidencial de las fuerzas opositoras que posteriormente irá a la contienda electoral presidencial prevista en la ley para el año 2024. Entre los vaticinios positivos se apuntaba que este método electivo era una manera de conseguir sacar de la desesperanza, del letargo, a más del 85 % de los venezolanos que aspiran a salir de Nicolás Maduro.

De cualquier manera, la primaria pasó de ser un motivo de conflicto, de diatriba, como método eleccionario de las fuerzas opositoras, a una tortura que atormenta hasta el desvelo a la dirigencia de lo poco que queda del chavismo-madurismo. Ante este contexto, creemos que con la búsqueda de acuerdos y convenios políticos, hoy más que ayer, conseguiremos avanzar en la construcción de una agenda que contribuya a satisfacer las grandes necesidades de nuestros compatriotas.

[email protected]

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b