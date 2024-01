El oficialismo aseguró este sábado que la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado, ratificada el viernes por el Supremo y que le impide competir en las elecciones presidenciales de este año, es «cosa juzgada», por lo que «ya no hay absolutamente nada que debatir al respecto».

«Es cosa juzgada, ya no hay absolutamente nada que debatir al respecto (…) quienes no cumplan con las leyes venezolanas no podrán ser candidatos», dijo en conferencia de prensa el gobernador chavista Héctor Rodríguez, en nombre de la delegación del Gobierno en las negociaciones con la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), remarcó, fue hecho tras una solicitud de la oposición, en el marco de los acuerdos de Barbados del pasado mes de octubre, cuando la PUD y el Gobierno pactaron un conjunto de garantías electorales.

«Lo que pasó, pasó, es cosa juzgada, ahora miremos hacia el futuro, avancemos con fuerza. Convocamos a todos los actores de la sociedad venezolana a que sumemos voluntades para seguir consolidando el tiempo de paz (…) Quienes apostaron a la violencia han fracasado y tienen que asumir sus consecuencias», señaló el gobernador.

Además, aseguró que, tras haber cumplido con la revisión de las inhabilitaciones -que derivaron en el levantamiento de las sanciones para cinco opositores y, en cambio, las ratificaron para Machado y para el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles- el Gobierno «está listo» para la instalación de la comisión de verificación de los acuerdos pactados.

La delegación de la PUD para el diálogo pidió este sábado la conformación de una comisión de seguimiento y verificación que evalúe el estatus de los acuerdos firmados en Barbados, pues considera que el Gobierno ha violado parcialmente lo firmado con la ratificación de la sanción a Machado.

El jefe de la delegación antichavista, Gerardo Blyde, explicó en rueda de prensa este sábado que, en este momento, ya debería estar conformado un grupo que evalúe «la verdad y la verdadera ejecución de lo acordado», tal como se pautó, pero que ambas partes están «en mora» por no haber nombrado a las personas que la conformarán.