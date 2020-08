30 horas sin servicio eléctrico cumplieron los habitantes de la parroquia Borburata en el municipio Puerto Cabello, como consecuencia de una avería que se presentó el pasado martes en la línea 115 de la subestación Bárbula.

Ese día el municipio tuvo 12 horas sin electricidad, mientras personal de Corpoelec hacía las reparaciones necesarias. No hubo luz desde las 7:00 am hasta las 7:00 pm. Borburata volvió a quedar sin el servicio el pasado jueves y todavía permanece la situación.

Según reportan algunos ciudadanos este viernes ya se han producido dos apagones en Puerto Cabello, sin que hasta ahora se conozca el motivo. El primero ocurrió a las 5:00 a.m. y se prolongó hasta las 8:00 a.m. Y el segundo a las 11:00 a.m. que culminó a las 1:30 p.m.