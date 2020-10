View this post on Instagram

#Importante 》 Saime activa correo electrónico para atender inquietudes de usuarios Tras el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas por el Ejecutivo nacional para el control y atención de la pandemia de la COVID-19, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), activa el correo electrónico saimeresponde@saime.gob.ve para atender y orientar a la ciudadanía, durante el acatamiento de la cuarentena en el país. Este canal electrónico servirá para establecer una interacción con los usuarios y que expongan sus inquietudes con respectos a los trámites realizados y de los cuales no han tenido una respuesta debido a la pandemia. El director general del Saime, Gustavo Vizcaíno, a través de Instagram Live por la cuenta oficial @Redsocialsaime y @MijpVenezuela_ dio a conocer que a partir de este miércoles 7 de octubre, los usuarios podrán hacer uso de este medio electrónico. De igual manera, hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar sus datos a terceras personas y así poder evitar la manipulación de información por parte de los llamados gestores, quienes buscan estafar bajo la promesa de emitir documentos, los cuales en muchos de los casos los entregan con información adulterada, debido a que no se encuentran registrados en nuestro ente identificador. R: Saime