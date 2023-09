Con un tanto en la segunda parte de Jovane Cabral, el Salernitana frenó al Frosinone, que empató 1-1 en su visita al equipo dirigido por Paulo Sousa y se mantiene en la zona alta de la tabla tras acumular cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota.

De momento, el Frosinone sólo ha perdido un encuentro, el de su estreno y ante el vigente campeón, el Nápoles. Cayó derrotado 1-3 y desde entonces acumula buenos resultados. Superó al Atalanta (2-1) y al Sassuolo (4-2) y empató sin goles contra el Udinese. Este viernes sumó otro punto y, a falta de disputarse el resto de la jornada en Italia, es quinto con ocho unidades a cuatro del líder, el Inter.

Simone Romagnoli se encargó de abrir el marcador para el Frosinone con su primer tanto del curso. De cabeza, tras un centro de Riccardo Marchizza, adelantó a su equipo, que después desaprovechó un par de ocasiones claras de Walid Cheddira y de Luca Mazzitelli detenidas por el portero mexicano Guillermo «Memo» Ochoa.

En el segundo acto, Cabral no desaprovechó una de las pocas ocasiones del Salernitana, que en el minuto 56 empató gracias a un disparo desde dentro del área con el que subió el empate al marcador. Fue la última opción de un choque que acabó en tablas y que no permitió al Frosinone sumar su tercera victoria del curso. Pese a ello, se mantiene en la zona noble de la tabla. Mientras, el Salernitana, seguirá en puestos de descenso cuando acabe el fin de semana: aún no conoce la palabra ‘victoria’.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/ E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos