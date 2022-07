Un magnate de los medios venezolano sancionado por Estados Unidos dijo que recibió permiso de Washington para realizar los pagos necesarios para evitar perder un lujoso apartamento en la ciudad de Nueva York. reseña Reuters.

Raúl Gorrín, propietario del canal de televisión venezolano Globovisión y aliado de Nicolás Maduro, dijo a Reuters el miércoles por la noche que había recibido una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para pagar los 650.000 dólares que debe a la junta de condominios del edificio y a Nueva York.

La licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro evitó una subasta pública de la propiedad que se había fijado para el miércoles por la tarde, dijo Gorrín.

Sanctioned Venezuelan staves off auction of New York City apartment https://t.co/JCJiOo7Q1t

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) July 7, 2022