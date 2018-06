La angustia y la incertidumbre se mantiene entre los familiares de los 19 presos políticos que aún permanecen en la sede del Sebin en El Helicoide. ¿El por qué? Las visitas están suspendidas desde el 17 de mayo, como resultado de una protesta en los espacios comunes de la cárcel, cuando los detenidos exigían respeto a las boletas de excarcelaciones, traslados y mejoras de condiciones de reclusión.

Abogados y familiares denunciaron que desde hace 22 días no les permiten el ingreso de alimentos ni de medicinas para los prisioneros que por razones políticas están en ese centro de reclusión, donde comparten con personas procesadas por delitos comunes.

Se desconocen el estado físico y de salud de sus allegados.

Omar Mora Tosta, abogado que forma parte de la defensa de algunos presos políticos, declaró que a raíz de la protesta existe una suerte de retaliación que bloquea el ingreso de lo que habitualmente requieren los reclusos. “Prosigue el aislamiento y en virtud de esto, la violación de sus derechos humanos. Esperamos que esto cese”, agregó.

Parientes, abogados y ONG de derechos humanos han señalado las deplorables condiciones en las que se encuentran los presos políticos de El Helicoide: el hacinamiento, el aislamiento y la falta de agua potable, a las que también están sometidos quienes tienen boleta de excarcelación emitida por los tribunales, pero el Sebin se niega a acatarlas.

“En el Sebin continua la tortura y la violación de los derechos humanos de los presos políticos. Hay personas con orden de libertad no acatada, con conocimiento de Tarek William Saab y el resto del Ejecutivo, así como del Poder Judicial y Moral”, indicó Zoraida Castillo, abogada de los funcionarios de la Policía de Chacao que permanecen detenidos pese a tener boleta de salida desde 2016.

Familiares que se encontraban ayer en las afueras de El Helicoide, que prefirieron no decir sus nombres por temor a represalias, dijeron que esperan las excarcelaciones de los presos políticos prometidas el sábado por los gobernadores que el gobierno nombró como “fiadores”.

“Esperemos que ocurran liberaciones hasta que no quede ni un preso político en los calabozos”, expresó Mo.