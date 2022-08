Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. «Streaming»: llegó un nuevo alguacil al pueblo televisivo de EE.UU.

Se veía venir. Era cuestión de tiempo que el «streaming» llegara a desbancar a la televisión por cable, tal como esta lo hizo alguna vez con la TV abierta.

Pues comenzó a ocurrir en Estados Unidos, donde en julio se vio más contenido a través de plataformas de «streaming» que por televisión por cable, según Nielsen.

El «streaming» capturó el 34,8 % del tiempo total de visualización de TV de EE.UU. durante julio, mientras que el cable atrajo el 34,4 %.

Y, a pesar de estar un tanto en horas bajas, Netflix, gracias a la más reciente temporada de su serie estrella, «Stranger Things», fue el «streaming» más visto.

Las series más vistas de Hulu (que en Latinoamérica se ven a través de Star+) fueron «Only Murders in the Building» y «The Bear», mientras que las de Amazon Prime Video fueron «The Terminal List» y «The Boys».

Hoy ya muchos dicen «adiós cable. Adentro mis «streamings».

2. ¿Favor con favor se paga?

Ya que el Gobierno de Estados Unidos le pide a Mark Zuckerberg no comprar la firma de realidad virtual Within, este le dice: «Bueno, no lo hago si me dejas de demandar».

Parece que funcionó, ya que la Comisión Federal del Comercio (FTC) reveló un acuerdo por el cual Zuckerberg promete no comprar Within ni su aplicación de ejercicio físico Supernatural.

A cambio, el CEO de Meta no aparecerá a título personal como demandado en el mismo asunto.

El anuncio de la posible compra de Within por parte de Meta provocó que en julio pasado la FTC demandara personalmente tanto a Zuckerberg como a su conglomerado por prácticas monopólicas.

En la demanda, la FTC argumentó que la adquisición de Within por Meta «reduciría sustancialmente la competencia o se tendería a crear un monopolio».

Y así llega a su fin otra amenaza judicial más para nuestro amigo Mark.

3. Fluye el efectivo para los chips

Este mundo casi pospandémico necesita de forma urgente que se «normalicen» las cadenas de producción, pero especialmente las de chips o semiconductores, y para eso se necesita bastante dinero, tanto como la deuda externa de un país de los nuestros… o buena parte de ella.

Treinta mil millones de dólares es el número en el contrato firmado por Intel y el fondo canadiense con Brookfield Asset Management para impulsar la fabricación de chips en Estados Unidos.

La millonaria suma servirá, según Intel, para construir dos fábricas en sus instalaciones en Chandler (Arizona).

Brookfield Asset Management, con su cartera de 725.000 millones de dólares, será una especie de cajero electrónico para Intel, pero no afectará sus finanzas.

¡Que corran los raudales de cash por más chips!

4. Facebook, qué caros te salen los errores del pasado en Brasil

El escándalo de Cambridge Analityca le sigue sacando cayos a Facebook después de varios años.

Puede parecer una cuantía pequeña para los mega presupuestos de Meta (su casa matriz), pero le tocará pagar una multa de unos 1,3 millones de dólares impuesta por la justicia brasileña.

Todo esto por la filtración de datos de unos 443.000 usuarios brasileños que fueron utilizados por la consultora británica.

Según las autoridades brasileñas, Facebook sirvió en 2018 como una especie de aspiradora de datos para Cambridge Analityca, que los utilizó para vendérselos a líderes políticos como Jair Bolsonaro, actual presidente.

Mark Zuckerberg no se hizo rico firmando cheques, y los que le hace firmar Cambridge Analityca le resultan aún abultados.

5. Los «otros problemitas» de Twitter

Si pensaban que el litigio judicial con Elon Musk por 44.000 millones de dólares es lo único que ronda en la cabeza de los directivos de Twitter, estaban muy equivocados.

Tal parece que la red social del pajarito azul estaría teniendo graves problemas de ciberseguridad, habría mentindo a las autoridades sobre ellos y no tendría capacidad ni interés para determinar el número de cuentas falsas.

El «topo» fue Peiter Zatko, ex jefe de seguridad de Twitter, quien hizo estas revelaciones en un informe enviado al Congreso estadounidense y a varias agencias federales de EE.UU.

Según Zatko, uno o más empleados de Twitter podrían estar trabajando para servicios de inteligencia extranjeros, a la vez que denunció que la compañía no borra adecuadamente los datos de usuarios que cancelan sus cuentas, en algunos casos porque ha perdido la información.

Por lo tanto, tampoco tendría los recursos necesarios para conocer realmente el número de «bots», datos que Musk está pidiendo para concretar su sonada compra.

¿Estará volando bajo Twitter? Ya lo veremos.

6. No más telemedicina para Amazon

Dice el dicho que el que mucho abarca poco aprieta y eso parece estarle ocurriendo a Amazon, ya que ha tenido que decirle adiós a su servicio de telemedicina Amazon Care.

En un correo electrónico a sus empleados, la firma de Seattle (Washington, EE.UU) les notificó que el servicio, que inicialmente era solo para ellos, ya no iba más después de un año de también estar disponible para otras empresas.

Amazon Care conectaba a pacientes con profesionales médicos mediante una aplicación para celulares. Una vez conectados, estos podían conversar mediante mensajes escritos o por videoconferencia.

Una buena iniciativa que ojalá en el futuro se implemente mejor.

7. Cuatro juegazos para Xbox, a la vuelta de la esquina

Xbox Game Pass sigue llenando de alegría a todos sus fans y muchos están dispuestos a pasar la tarjeta por los cuatro mega títulos que se vienen para septiembre.

Según SomosXbox.com, el próximo mes llegarán a esta plataforma de Microsoft juegos de la talla de «Steelrising» (8 de septiembre), «NBA 2K23» (9 de septiembre), Serial Cleaners (22 de septiembre) y el muy esperado FIFA 23 (30 de septiembre).

¡A disfrutar, amigos!