El Tibet será el eje vertebrador del 38 Festival BBVA de Cine de Montaña de Torelló (Barcelona, España), que recibió 126 películas de 32 países, una de las mejores cifras de inscripción de su historia, con lo que mantiene la elevada participación de los últimos años pese a la pandemia de la covid.

La organización del festival informó este miércoles de que trabaja para celebrar el certamen del 13 al 22 de noviembre con todas las garantías de seguridad y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

El Tíbet será el epicentro de esta nueva edición del festival con un viaje inaugural al ‘País de las Nieves’, que por primera vez se podrá seguir en línea a través de los canales oficiales del certamen.

Nunca se habían recibido películas de tantos países diferentes, entre los que destacan lugares poco habituales como Armenia, Colombia, Panamá, Egipto, Georgia o Australia, aunque la mayoría provienen de Francia, España, Austria, Italia y Estados Unidos, precisa la organización del festival.

Del total de filmes inscritos, la organización del certamen seleccionó los mejores 36 para formar parte de la programación competitiva.

Las películas se proyectarán durante diez días en las dos salas del teatro Cirvianum y del cine El Casal, y optarán a llevarse el Edelweiss de Oro de esta edición.

El director australiano Michael Dillon, un referente del festival, vuelve a Torelló para presentar su último montaje, “Ocean to Sky”, sin perder de vista el “techo del mundo”.

El largometraje cuenta cómo Edmund Hillary -quien encabezó la primera expedición que coronó el Everest- comenzó un viaje en barca y a pie a lo largo del río Ganges, desde la desembocadura hasta las cimas del Himalaya.

También repite en la sección competitiva de la 38 edición del festival uno de los nombres más premiados de los últimos años, Pavol Barabas.

El director eslovaco, ganador de varios grandes premios en Torelló, vuelve con dos producciones: “Everest – The hard way”, en la que cuatro escaladores ascienden por la ruta más difícil de esta montaña, y “Salto is the King”, sobre el descenso de la cascada más alta del mundo.

Otra película que se exhibirá es “The wall of shadows”, de la directora polaca Eliza Kubarska, mientras el francés Gilles Antonio ha elegido el festival para el estreno internacional de “Ultima Patagonia”, su último montaje sobre la exploración de la isla de Madre de Dios. EFE.