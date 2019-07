Algunos han querido bajarle el perfil diciendo que se trata de un veterano expolicía que terminó condenado a 30 años por un fracasado golpe de Estado contra Hugo Chávez, sin acceso a información fresca. Pero los dardos que Simonovis ha lanzado en declaraciones con medios, dejan en evidencia que sigue teniendo acceso a información privilegiada, que justificó el riesgo del operativo de rescate. “He seguido en permanente contacto con gente de inteligencia, y la prueba es que ellos me ayudaron a huir. Los que me ayudaron a salir están en tu entorno, al lado tuyo, militares activos, policías activos, prepárense porque estoy calentando el brazo”, le advirtió Simonovis a Maduro.