Como se esperaba, el 20 de mayo pasó y en las mal llamadas elecciones presidenciales sucedió lo que todo el mundo sabía. El Sr. Henri Falcón pierde y confirma que él es y será un muy mal candidato que no podía ni podrá ganar una elección presidencial.

Para respaldar esta afirmación vamos a explicarle el por qué a través de los siguientes puntos:

1. Es un político que incumple pues él a través de su partido firmó un acuerdo donde se comprometía con la totalidad de partidos que conformaban la MUD a que el candidato a la Presidencia sería escogido por elecciones primarias o consenso. Y luego Falcón se autoproclamó candidato.

2. En las reuniones de la oposición y el gobierno en República Dominicana no se lograron las condiciones electorales mínimas para participar en una elección y por ello no se firmó el acuerdo. Allí ningún partido se opuso a esa decisión y luego el Partido AVP rompe el acuerdo, inscribe a su candidato y por ese motivo el Partido AVP es expulsado por la MUD.

3. Falcón misteriosamente viajó a Nueva York a la sede de la ONU para pedir observación electoral de la misma y que si la ONU no venía él se retiraba. También incumplió esa afirmación ya que la ONU no vino y él no se retiró.

4. Falcón durante toda su campaña no le mencionó a la gente que de salir electo tenía que recibir el poder en enero de 2019 según lo establece la Constitución y que de paso tendría que juramentarse ante la ANC lo cual lo convertiría en un Presidente Eunuco.

5. Tan pobre es el liderazgo de Falcón, que en el total de votos escrutados quedó determinado que la mayoría de los que él obtuvo ni siquiera pertenecen a AVP sino a Copei y aquí en Carabobo para remate, perdió con Bertucci hasta en el Municipio San Diego. Y eso que su jefe de campaña de forma delirante aseguraba que aquí obtendría 600.000 votos.

Para colmo, ese partido tan pavoso que se llama MAS (que no ganan una elección ni en una junta de condominio) tiene la osadía de decir que perdieron por culpa de la abstención lo cual es una gran mentira. La gran mayoría no fue a votar porque fue consecuente entre el discurso y la acción y nadie tiene la culpa de que un candidato haya creído que por el alto nivel de rechazo hacia el Presidente Maduro, capitalizaría esa votación. Grave error el de él y de encuestadoras reconocidas que el domingo 20 terminaron como el Titanic.