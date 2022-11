El trombonista Alfonso Pineda, formado en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, ha venido incursionando de forma exitosa como cantante de reguetón y recientemente lanzó su cuarto sencillo promocional titulado Bebe.

El músico originario del estado Yaracuy describe a su nueva canción como un reguetón romántico por su letra y melodías que envuelven al oyente en un sentimentalismo, pero a su vez asegura que cuenta con un apartado instrumental bien definido y activo como para querer perrear.

El cantante y compositor ya había recibido excelentes comentarios y numerosas visitas en su canal de YouTube con sus tres anteriores lanzamientos titulados Los Tres, Cuarentena y Calor.

En cada uno de sus pasados temas, Pineda fusionó estilos como el merengue y otros ritmos latinos, utilizando varios instrumentos de viento-metal para darle un toque de excelencia al género urbano al cual considera, musicalmente hablando, muy complejo y perfeccionista.

Sobre su incursión como cantante, explicó que muchos músicos instrumentistas tienen el dilema de creer que no cantan porque siempre están metidos estudiando su instrumento, pero no se dan cuenta que al mismo tiempo se está desarrollando como cantantes, ya que toda la técnica que ejecuta en su instrumento antes de hacerlo, primero lo va analizando, lo entona en su mente y luego lo interpreta.

El músico venezolano que inclusive ha realizado giras internacionales con el Ensamble de Metales de Barquisimeto, además anunció que pronto sacará al mercado su primera producción discográfica de larga duración titulada “Gracias a ti”.

“Mi esposa siempre me animó a cantar, porque me decía que lo hacía muy bien y que me veía como cantante, tantas veces me lo dijo, que me motivó a hacerlo y cuando escuché el resultado de la primera canción, supe que podían salir muchas cosas buenas y mira ya estoy a punto de sacar un álbum”.

Sin perder el tiempo, Pineda en 2023 también planea grabar otro disco en el que demostrará sus habilidades como trombonista, fusionando el jazz, la salsa, el ska, el pop, el reggae y hasta el rock.

Alfonso Trombón, como lo conocen en el mundo artístico, formó parte de la banda de ska, Dr. No, que estuvo nominada en los premios Pepsi en 2019. Fue integrante de la Orquesta Mafia Non Star, con la cual realizó giras por Venezuela y Colombia. Es Licenciado en Música, mención de Ejecución Instrumental (Trombón) en la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado (UCLA) y obtuvo el título de “Especialista en Audio” en el Instituto Universitario de Tecnología del Audio.

