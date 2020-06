El trueque que podrían realizar Juventus y Barcelona con la llegada de Pjanic al conjunto azulgrana y la de Arthur a Turín está cada vez más cerca, según fuentes cercanas a la negociación.

Primero fue Sky Sports el medio que adelantó la noticia. Barcelona y Juventus habrían llegado a un acuerdo para la llegada de Arthur, de 23 años, al conjunto bianconero a cambio de Pjanic, de 30 años, más 10 millones de euros.

Esta tarde, medios españoles han dado un paso más dando detalles sobre el acuerdo entre Arthur y el equipo blanquinegro. Según el rotativo ‘Marca’, el centrocampista brasileño recibirá siete millones de euros por temporada y, además, firmará por las próximas cinco campañas.

Arthur aseguró durante el parón de la competición que su idea era quedarse en el conjunto culé. Sin embargo, el interés de la Juve sumado a que los blaugranas no le dieron garantías de su titularidad para la próxima temporada, hicieron que el brasileño terminara decantándose por la ‘Vecchia Signora’.

Por su parte, se espera que en los próximos días se revelen mayores detalles sobre la llegada de Pjanic al conjunto que dirige Quique Setién.

De concretarse esta operación, españoles e italianos harían un cambio de dos futbolistas con características similares, aunque con una diferencia considerable de edad, con un Pjanic con 30 primaveras recién cumplidas (aunque con gran experiencia en el fútbol internacional) y con Arthur, que cumplirá 24 años en el próximo mes de agosto.

Sarri, molesto con Setién

El entrenador de la Juventus, Maurizio Sarri, se mostró molesto con Quique Setién, entrenador del Barcelona, quien señaló días atrás que el bosnio “es un gran jugador y los grandes jugadores son susceptibles a estar en equipos grandes como el Barcelona”.

Por su parte, Sarri aprovechó la rueda de prensa previa al partido de este viernes frente al Lecce para referirse al tema. “Arthur es un jugador del Barcelona y me parece feo que yo me pusiera a hablar de él. No me ha gustado cuando Setién habló de Pjanic. Yo, desde luego, no hablo”, aseguró.

Además, el entrenador italiano expresó que Pjanic es un jugador en el que confía y que si se va del club sería por “otros motivos” diferentes a la opinión técnica que tiene sobre el centrocampista bosnio.