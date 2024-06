Ambas compañías preparan ‘Soulm8te’, una película de suspenso erótico centrada en un hombre que adquiere un androide con inteligencia artificial para hacer frente a la pérdida de su esposa recientemente fallecida, informó The Hollywood Reporter.

Kate Dolan, directora en 2021 de la cinta de suspenso ‘You are not my mother’ (‘Tú no eres mi madre’), dirigirá este proyecto que tiene previsto estrenarse en cines el 2 de enero de 2026 de la mano de Universal.