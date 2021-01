El boxeador venezolano Roger “The Kid” Gutiérrez se llevó el título mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), luego de derrotar por decisión unánime al nicaragüense René Alvarado.

Los jueces del combate se decantaron por el criollo con unas apretadas votaciones de 113-112; 113-112; 113-112. “The Kid”, más allá de lo que dictaminaron los árbitros, no mostró dudas en el cuadrilátero, al enviar a la lona hasta en tres ocasiones a Alvarado.

El oriundo de Maracaibo tumbó en par de ocasiones al nicaragüense en el tercer asalto y, a partir de ese momento, la batalla fue igualada de principio a fin con dos boxeadores que querían vender cara la derrota. No obstante, el venezolano volvió a mostrar su poderío al enviar a la lona, una vez más, a Alvarado en el último round.

Tras el triunfo, el balance del criollo se queda en 25 victorias, un empate y tres derrotas. Mientras que 20 de esos 25 triunfos llegaron por la vía del nocaut.

An emotional victory for the new WBA Super Featherweight Champion Roger Gutierrez #ForMom #GarciaCampbell @DAZNBoxing #GarciaCampbell pic.twitter.com/K1h7iKGmwP

— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) January 2, 2021