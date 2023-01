El VeTicket se promociona como “un sistema de cobro de pasaje automatizado, eficiente y seguro que permite a los usuarios del transporte público multimodal cancelar su pasaje a través del uso de un código QR”, según refiere la cuenta en Twitter @T_TicketVzla. En ese mismo mensaje del 17 de octubre pasado señalan que con este método, “se elimina el cobro en efectivo”.

“Muy bueno el pago virtual para solventar el tema del efectivo aunque yo dudaría en sacar mi teléfono en una camioneta porque nunca se sabe si uno se lleva mal rato”, opina José Mujica, habitante de los Valles del Tuy, en el estado Miranda, que trabaja como vigilante en Catia.

Aurimar Vega, estudiante de contaduría de 23 años de edad, también piensa que la digitalización del pago de pasaje es una buena propuesta. Ella vive en Santa Teresa del Tuy (Miranda) y gasta lo equivalente a 5 dólares semanales en pasaje.

En la camioneta que la traslada desde Los Valles del Tuy hasta Nuevo Circo, en Caracas, le cobran 12 bolívares y no siempre puede conseguir efectivo, pese a que la disponibilidad de billetes en la banca parece haberse aliviado desde que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) autorizó desde principios de agosto a las agencias a dispensar un monto máximo de hasta 500 bolívares por medio de los cajeros automáticos. En el sector en el que vive los cajeros están dañados y las colas para retirar por taquilla son extensas en las escasas agencias que siguen abiertas. Su experiencia no constituye un hecho aislado: de acuerdo con datos de Fetrabanca, 450 sucursales bancarias han cerrado sus puertas en los últimos cuatro años. Por esa razón a Aurimar no le queda más alternativa que buscar los bolívares en Caracas.

Sin embargo, Vega no cree que este nuevo mecanismo sea una solución a largo plazo para evitar la especulación que, a su juicio, existe con las tarifas, especialmente en rutas suburbanas, aún cuando el programa menciona entre sus ventajas que los usuarios podrán pagar “exacto y sin inconvenientes”.

En Venezuela la responsabilidad de establecer las tarifas del transporte público superficial recae en los gobiernos locales (alcaldías), sin embargo, en la práctica los gremios de transportistas suelen ajustar los montos unilateralmente. “Antes 20 bolívares en efectivo me alcanzaban para movilizarme, pero ahora debo sacar 50 bolívares o más solo para trasladarme dos veces por semana a Caracas”, expresa la joven sobre el aumento de la tarifa urbana a Bs. 3 por viaje que los transportistas fijaron en agosto pasado.

Crónica.Uno realizó un recorrido por varias paradas de autobuses en la Gran Caracas a mediados de julio para consultar a más usuarios sobre este método de pago. De nueve personas entrevistadas, siete afirmaron que no lo conocían, pese a que el Ministerio de Transporte señaló que en la actualidad han desplegado jornadas para incentivar el uso de la aplicación “mediante charlas y operativos de registro, donde se otorga el código QR generado por la Plataforma Patria, desde el perfil del ciudadano”.

Quienes sí habían oído hablar de este mecanismo manifestaron no tener suficiente información sobre cómo funciona o qué deben hacer para usarlo.

Un mecanismo anclado al Sistema Patria

Para hacer uso del VeTicket tanto usuarios como conductores deben estar registrados en el sistema Patria, una plataforma digital para gestionar el acceso de los venezolanos a los programas sociales del Gobierno, y que la oposición ha calificado como un mecanismo de “control social”.

Entre sus ventajas, las fuentes oficiales señalan que usar este sistema de pago “permite un rápido y cómodo acceso por parte de los usuarios a los servicios de transporte de pasajeros, sin aumentar los tiempos y costos de operación”.

Una nota de prensa del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, ente adscrito al Ministerio de Transporte, señala que para que los usuarios generen su código deben ingresar al sitio patria.org.ve, ir a la pestaña de Monedero, seleccionar la opción de Tickets y Tarjetas, y hacer clic en el botón “generar ticket”. En ese momento recibirán un pin de cuatro dígitos en sus teléfonos registrados al sistema Patria que deben ingresar en la página web y luego aparecerá el código en la pantalla.

“Seguidamente se genera el ticket, haga click sobre el mismo y observe las opciones de descarga. Proceda a imprimir el código QR generado, el cual será utilizado para pagar el pasaje”, reza la nota. “Es importante destacar que el código generado se puede imprimir hasta cinco veces para ser utilizado por el núcleo familiar”.

Crónica.Uno revisó una docena de perfiles en la Plataforma Patria y constató que no en todos está habilitada la opción de Tickets y Tarjetas. Para que esta aparezca, el usuario debe tener la verificación del perfil al máximo, es decir, debe mantener actualizados todos los datos que la plataforma solicite, como advirtió un tuit de la cuenta del Movimiento Somos Venezuela del 26 de agosto pasado.

Aún cuando la mayoría de los usuarios consultados para este reportaje creían que era estrictamente necesario el uso de su celular para mostrar su código QR, los sitios web oficiales plantean que este código se puede imprimir y presentar a los choferes o colectores al momento de subir a la unidad, y ellos lo escanearán con sus teléfonos inteligentes.

La información oficial consultada no precisa si el usuario debe tener saldo positivo en su monedero. Hasta el mes de septiembre pasado, la única forma de tener dinero en en la billetera digital de la página Patria era si a la persona le había llegado algún bono gubernamental, o tenía algún remanente de cuando algunas empresas públicas y privadas realizaron los pagos de nómina a través de esa plataforma. Sin embargo, desde el 1° de octubre, en el marco de nuevos requisitos para acceder a la gasolina subsidiada, se anunció que ahora es posible recargar el monedero desde cuentas bancarias nacionales.

Hace más de un año, el 20 de septiembre de 2021, se lanzó la aplicación móvil VeTicket en la tienda en línea Play Store de Google. Fue desarrollada por la empresa JMT ST C.A, creadora de otras aplicaciones promocionadas por el Gobierno como Vemonedero, Vepatria, Veqr-Somos Venezuela y VePos. Su descripción advierte que se trata del “punto de cobro de pasaje vinculado al monedero digital de la Plataforma Patria”.

Una consulta a las especificaciones de esta app señalan que actualmente está disponible en su versión 1.1.27, que tiene un tamaño de descarga de 17,27 MB y que se han realizado más de 50.000 descargas.

Aunque su última actualización se realizó el 27 de septiembre de 2022, usuarios de la plataforma que han compartidos sus opiniones aseguran que la app presenta fallas con la sincronización en algunos equipos móviles, lo que impide la generación del código QR necesario para la obtención del ticket virtual.



La desconfianza de los transportistas

José Vergara es autobusero desde hace más de 30 años y trabaja en la Asociación Colinas de Urdaneta que cubre la ruta El Cuartel, Catia. Hace más de seis meses tiene pegada en una de las ventanillas la calcomanía distintiva del pago digital con VeTicket, pero a la fecha de esta publicación no ha cobrado el primer pasaje a través de este sistema. Los usuarios tampoco se lo han solicitado y la mayoría desconoce la existencia de esa alternativa.

“Yo fui hasta el Ministerio de Transporte junto con otros compañeros y nos registramos con nuestros datos. Nos dimos cuenta de que no era tan fácil porque tuvimos problemas con la señal del internet, tuvimos que movernos por varios puntos para recibir la señal porque la aplicación se puso lenta. Le vemos un inconveniente, creemos que no va a funcionar tan bien en zonas con poca conexión. Además, no todo el mundo maneja estas tecnologías ni todos los choferes disponen de un teléfono inteligente”, dice.

A juicio de Vergara, la falta de información y las dificultades técnicas entorpecen la implementación del sistema en rutas urbanas en las que hay mayor afluencia de usuarios. “La aplicación funciona mejor con la línea Movistar y depende de la calidad de la señal de internet. El pasajero promedio no entiende cómo usarla y aunque se rodó la voz de que habían realizado un plan piloto no se nos notificó cuáles fueron los resultados”, agrega.

Fernando Mora, directivo del Comando Intergremial del Transporte, califica como positivo el plan de un sistema de pago digital porque es una propuesta que el gremio ha solicitado al Ejecutivo desde hace 12 años. Por eso cuando fueron informados acerca del proyecto en enero de 2022 recibieron el anuncio con mucha expectativa.

Pero con el transcurrir de los meses no todo resultó tal y como se prometió. Una nota periodística publicada en la página web del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre reseña que el 4 de marzo de 2022 el presidente de dicha institución, Enrique Quintana, se reunió con los jefes de las sedes regionales del Distrito Capital y representantes del Ministerio de Transporte para acordar la ejecución del plan piloto para el cobro del pasaje por la aplicación VeTicket. Otras informaciones de prensa publicadas en meses posteriores dan cuenta de que la primera fase del registro para implementar el sistema se realizó en los estados Vargas y Nueva Esparta.

En abril de 2022 representantes del Gobierno se encargaron de recalcar que el sistema ya se encontraba activo en gran parte del país. Uno de ellos fue Guillermo Eloy Sulbarán Castillo, vicepresidente Fontur, quien aseguró durante una entrevista transmitida por el canal VTV que 90 % de líneas del país ya estaban afiliadas al mecanismo y que el cobro y pago del pasaje ya era digitalizado. Pero contradictoriamente, según Mora, a cinco meses de ese pronunciamiento, los conductores todavía siguen a la espera de que se aplique el primer plan piloto para evaluar la viabilidad del sistema a gran escala.

Insiste en que lo fundamental es convencer al usuario sobre los beneficios del pago virtual y que al momento de cobrar, el chofer pueda comprobar que el depósito del dinero se hace directamente a su cuenta bancaria, al menos en un lapso no mayor a las 24 horas.

“La desventaja que le vemos es que no tendremos un equipo instalado en la unidad, sino que será el transportista el que deberá tener un teléfono inteligente para leer el código QR”. Mora señala que los pasajeros también deberán renovar el código periódicamente ya que este se vence y a las pocas semanas pierde su utilidad.

Las fallas de conectividad a internet en zonas remotas y con poca cobertura es otro tema de preocupación entre conductores. Estiman que las caídas de banda ancha podrían dificultar el cobro del pasaje en las unidades de transporte al momento de leer el código QR.

“En sitios donde no había internet las transacciones quedaban registradas pero no se procesaron hasta que nos movilizamos hacia algún punto con señal. Entonces sí se hacía efectivo el cobro de los pasajes”, contó Luis Alberto Salazar, director del Comité de Usuarios del Transporte Público y especialista en el área de digitalización del pasaje, quien fue convocado a participar en una prueba inicial del proyecto a mediados de marzo.