El CNE autorizó la solicitud que hizo la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, para escoger a los miembros de la nueva junta directiva del gremio, así como del tribunal disciplinario.

La presidenta de la comisión Roraima Bermúdez, ya tiene en sus manos la autorización para la realización de los comicios, emitida por la Oficina Nacional de Gremios y Sindicatos del CNE.

Bermúdez informó que se hizo una reprogramación, por lo que las elecciones quedaron fijadas para el 3 de febrero del próximo año.

Según explicó, el CNE también les entregó la data de los agremiados, actualizada hasta el último de julio de este año. El próximo lunes se publicará el registro electoral preliminar, y los abogados tendrán 20 días para hacer cualquier observación u objeción.

Citó como ejemplo, errores en los datos que maneja el CNE, o que no aparezca en el listado de votantes, pese a estar inscrito en el colegio. Las objeciones deben hacerla por escrito ante la comisión electoral.

Una vez finalizado el proceso, las objeciones serán llevadas al CNE para que emita el registro electoral definitivo. Este último registro no admite reclamos. Es decir que quien no haga las observaciones durante los 20 días estipulados, simplemente no podrá votar.

El lapso de postulaciones de candidatos comenzará a partir del 21 de diciembre, para realizar las elecciones en febrero de 2023.