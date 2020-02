View this post on Instagram

🇻🇪 El Secretario General de la #ComunidadAndina, Jorge Hernando Pedraza recibió al Embajador de la República Bolivariana de #Venezuela en el #Perú, Carlos Scull. Durante la cita, se abordó el regreso de Venezuela a la CAN, estrategia promovida desde la Secretaría General de la Comunidad Andina y propuesta por el presidente de Colombia, Iván Duque el pasado 19 de febrero, a nombre de los cuatro gobiernos andinos. ✔️ . . #50AñosCAN #ComunidadAndina #venezuela #juanguaido #noticias 📝➡️ Para más información, encuentra nuestra nota de prensa en el link de la bio 🌐