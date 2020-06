La embajadora del Gobierno Interino ante el Principado de Andorra, Carmen Alguindigue, afirma que la detención de Alex Saab es un duro golpe de la comunidad internacional contra la gran corrupción.

Alguindique precisó al Centro de Comunicación Nacional, que este es un fenómeno a través del cual se teje un fino entramado entre el sector público, privado y la delincuencia ordinaria para delinquir con impunidad y que se enmarca dentro del concepto Delincuencia de Poder”.

La emajadora afirma que el arresto del empresario colombiano-sobre quien pesaba un alerta roja de Interpol- en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral en la isla de Sal, en Cabo Verde, obedeció a la cooperación internacional a la que están obligados los países para evitar la impunidad en el caso de los delitos más graves.

Señaló que los países donde estuvo y no lo detuvieron violentaron el derecho internacional. Saab Morán es investigado en México y Colombia, así como varios países de Europa.

“La activación del sistema de justicia penal de Cabo Verde deja claro que el fenómeno de la delincuencia de poder en Venezuela tiene tentáculos con implicaciones en la comunidad internacional. Los delitos que se investigan a Saab, en diferentes países de América y de Europa, corresponden a delitos de delincuencia organizada vinculados con la sistemática violación de derechos humanos”, dijo.

La extradición

Para la diplomática “la delincuencia de poder no debe contar con gobiernos colaboracionistas. Todos los sistemas de justicia están llamados a cooperar evitando la impunidad. No se trata de política sino de la activación de la institución de la extradición, un procedimiento judicial. Interpol tiene más de un centenar de alertas rojas en casos relacionados con el país”.

Saab Morán permanecerá preventivamente detenido en el archipiélago por una alerta roja de Interpol por una acusación de lavado de dinero de Estados Unidos, país que requiere que sea trasladado hasta allá.

Cabo Verde no tiene tratado bilateral de extradición con EEUU, no obstante, según explica la embajadora Alguindigue, procedería si ese país hace una solicitud formal porque el archipiélago está vinculado a la Convención Contra la Delincuencia Organizada de la ONU que reza, en su artículo 16 numeral 4: “Si un Estado parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de los delitos que se aplica el presente artículo…”. EEUU tiene 18 días para hacer la solicitud.

“Saab -indicó Alguindigue- es un extranjero nacionalizado irregularmente, supuestamente ejerciendo funciones públicas pero siendo a su vez accionista de empresas lo cual es incompatible de acuerdo a la Ley Contra la Corrupción. Las empresas que se investigan recibieron dinero del estado sin que se cumpliera con los objetivos del contrato. La emergencia humanitaria compleja que sufren los venezolanos es producto de un sin número de situaciones de esta naturaleza”.

“La justicia venezolana ni quiere ni puede combatir la delincuencia de poder enquistada en Venezuela”, dijo la embajadora quien rechazó, de manera categórica, cualquier acción que obstaculice la investigación de los delitos graves que investiga la comunidad internacional.