El camerunés Joel Embiid y James Harden unieron fuerzas este viernes para controlar a Los Angeles Lakers y darle a los Filadelfia 76ers un triunfo en tiempo extra 133-122.



Harden tomó el control de una montaña rusa en tiempo extra para llevar a Filadelfia por el camino del triunfo después de casi desperdiciar una ventaja de 19 puntos.



Por su parte, Embiid anotó 38 puntos y capturó 12 rebotes, De’Anthony Melton agregó 33 tantos, el máximo de su carrera, con siete robos, y Harden anotó nueve de sus 28 cartones en el tiempo extra para llevar a los Sixers a la dramática victoria.



Filadelfia tomó una ventaja de 102-84 a principios del último cuarto antes de que los Lakers, liderados por Anthony Davis (31 puntos), borraran un déficit de nueve tantos en los últimos 29 segundos para forzar la prórroga.



«Nunca deberíamos haber estado en esa posición en primer lugar», dijo Embiid.



«Tenemos que ser mejores. No fue lo suficientemente bueno. Tenemos que estar encerrados durante 48 minutos. Ese final, no fuimos nosotros. Pero me alegro de que respondiéramos en la prórroga», añadió.



El partido se vio estancado con la pizarra empatada 120-120 al término del tiempo reglamentario.



Harden anotó nueve puntos en la prórroga con una jugada de tres puntos, un tiro en salto y cuatro tiros libres.



Los Lakers se vieron controlados y se quedaron sin anotar en siete posesiones consecutivas del balón y tuvieron de 9-0 en tiros de campo en ese período.



