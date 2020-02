Representantes de Fedecámaras y Consecomercio, reunidos en la isla de Margarita, coinciden en que un cambio político es la condición principal del sector empresarial, para que la economía del país mejore y con ello las condiciones de vida de la población.

Los miembros de las cúpulas empresariales del país invitados este 27 de febrero a la presentación de la Asamblea Anual de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, destacaron que el país necesita un cambio de rumbo en el aspecto económico, “pero que esto depende de la situación política, enfatizó Eduardo Garmendia, tesorero de Fedecámaras”.

“Lo que también es importante destacar es que, ante las circunstancias adversas de Venezuela, los empresarios no se han quedado impávidos, sino que siguen buscando soluciones para compensar las dificultades que el sector oficial les plantea. Es decir, la vocación de servicio, de emprendimiento, de producción se mantiene activa y así se han asumido las dificultades para tratar de no frenar el progreso”.

Por su parte, Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, dijo que “a siete años de un periodo oscuro, de una crisis que llega a su séptimo año, y de un segundo año en proceso hiperinflacionario, los pronósticos no son nada alentadores porque se requiere el concurso del Estado para la recuperación”.

Bodegones, pequeñas soluciones

Capozzolo hizo referencia a los llamados bodegones y minimarket que han impactado al sector comercial, señalando que solamente son un modelo económico de negocio que cubre las necesidades de un porcentaje pequeño de la población,” lo importante en todo caso es que ese mercado engrose el aporte tributario”, dijo.

En todo caso considera que no es una solución sostenible o a largo plazo. “La solución real que esperamos es la que viene dada por la producción nacional, que resalte nuestras diferencias y las convierta en ventajas competitivas para que nos represente como producción venezolana”.

El empreario destacó que es fundamental el ejercicio de planificación, “y hasta de soñar”, porque todo cambio necesita primero conocer la arquitectura que le moldea.

“Si no planificamos, si no soñamos, el desempeño no será eficiente. Es importante ver que la fuerza y el espíritu de lucha de los empresarios se mantiene intacto, y por eso es que los vemos desarrollar ideas, negocios, nos hemos convertido en un pueblo emprendedor, que busca soluciones y labra un futuro promisorio”, reseñó El Universal.