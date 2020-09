View this post on Instagram

#kuruEspecial (14/09) Una cadena de ayuda. Sigue llegando alimentos, medicamentos y ropa, para los afectados, son más de 450 familias que lo han pardido todo, a lo largo de 7 comunidades de la parroquia El Limón, muchos de ellos con pérdida total de su vivienda. En este video se observa al padre Gregorio miembro de la @catedrallaasuncion de San Jacinto, junto a varios integrantes del Grupo de Amigos Solidarios y los rescatistas, llevando alimentos en la calle Vista Alegre de Caja de Agua en El Limón, donde el río aisló varias viviendas. Seguimos #kurucuteando🔍 Texto: #Kuruperiodista @joseignaciomore Video: @eliasbermudezc