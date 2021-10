Algunos se persignan, otros no salen de su asombro, y hay quienes se aterrorizan al tener que caminar sobre las tumbas. Pero no tienen otra opción. Es la única posibilidad de llegar hasta el lugar donde están encerrados sus seres queridos en el Cementerio Municipal de Valencia.

A Zuhail Corona hasta se le subió la tensión cuando fue recientemente al lugar. No podía creer lo que tenía que enfrentar para poder llevarle flores a sus padres en la parcela 4-K, justo donde la avenida principal está totalmente obstaculizada por la construcción de nuevas tumbas.

Trabajadores con el uniforme de la alcaldía de Valencia son quienes están ejecutando la obra y los que les indican a los visitantes cuál es la mejor ruta a tomar: “caminen por ahí, pero con cuidado y traten de pisar en las orillas de las lápidas para que no se vayan a hundir”.

Es un recorrido que se hace, no solo sobre los restos de varios fallecidos, sino entre monte. Se deben esquivar ramas de diferentes tamaños, algunas de ellas con espinas, lo que evidencia la falta de mantenimiento.

Normas sanitarias

Pero eso no es todo. Para Zuhail, no se cumple ninguna norma sanitaria en el cementerio. Cuando fue, el mal olor y las moscas en el ambiente le hicieron más corta la visita. “Es que a las fosas nuevas no les ponen lápidas, ponen el ataúd y ya… Eso provoca que salgan los gases y que huela siempre mal”.

También es marcada la desolación. “Unos policías me preguntaron qué hacía ahí, que debía irme rápido porque eso es muy peligroso… Entonces no sé qué hacen con los impuestos que pagamos anualmente, no es mucho pero cumplimos con el municipio mientras ellos violan nuestros derechos, no respetan ni el dolor que podemos sentir”.

Ella preguntó en el sitio y le dijeron que esas nuevas fosas que están haciendo en lo que eran las vías de acceso a varias parcelas, son vendidas en 120 dólares.

Desde El Carabobeño se intentó entrevistar a las autoridades de la alcaldía encargadas de la administración del lugar y de las obras en ejecución para abordar toda esta situación, pero no hubo respuesta.

Trascendió que se trata de 150 tumbas que se están cavando como paliativo al colapso del Cementerio Municipal de Valencia que inició hace cinco años, y que se ha agravado con las muertes ocurridas el último año por COVID-19. También se conoció que al culminar las labores se harán caminerías para evitar que las personas tengan que pasar sobre tumbas para llegar a la de sus seres queridos.