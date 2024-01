Ante todo, recordemos que, el 06 de junio de en 1918, El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, Decretó: La Ley de Telégrafos y Teléfonos del 06 de junio de en 1918, Gaceta Oficial N° 12.701. (L. S.)-Victorino Márquez Bustillos [abogado y político venezolano, Presidente Provisional de Venezuela durante el período comprendido entre 1914-1922]. Refrendado.- El Ministerio de Relaciones Exteriores.- (L. S.)- V. Mosquera [Bernardino Doroteo de los Dolores Mosquera Dalla-Costa]. Dada en el Palacio Federal Legislativo, el 8 de junio de 1918.- Año 109° de la Independencia y 60°, de la Federación. El Presidente,- (L. S.)- J. De D. Méndez y Mendoza. El Vicepresidente,.- R. Garmendia R.- Los Secretarios,.- G. Terrero-Atienza.- N. Pompilio Osuna. El Título I Disposiciones Preliminares, Artículo 19: El establecimiento de los telégrafos y teléfonos en Venezuela, por cualquier sistema de comunicación eléctrica, inventada o por inventarse, es de la exclusiva competencia del Gobierno Nacional, y su dirección superior correrá a cargo del Ministerio de Fomento.

Por otro lado, (L. S.)-V. Márquez Bustillos. Refrendado.- El Ministro de Fomento,-(L. S.)- G. Torres. Gaceta Oficial 13.726, Decretó: El Reglamento de Radiotelegrafía de 31 de enero de 1921. El Título I Disposiciones Artículo 1°: La telegrafía inalámbrica o radiotelegrafía se regirá en Venezuela por la Ley de Telégrafos y Teléfonos, por la Convención Radiotelegráfica Internacional, por las demás convenciones especiales que se celebren al respecto, por las disposiciones del presente Decreto y por las demás que se dictaren. Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por el Ministro de Fomento, en el Palacio Federal, en Caracas, a los 31 días del mes de enero de 1921.- Año 111° de la Independencia y 62 de la Federación. (L. S.)-V. Márquez Bustillos. Refrendado.- El Ministro de Fomento, (L. S.)- G. Torres.

El 25 de septiembre de 1925 se publica en Gaceta Oficial el permiso concedido por el presidente al Coronel Santana para la instalación de la primera emisora de Caracas. Un mes más tarde, el 27 de octubre para ser más precisos, aparece en la gaceta Municipal del Distrito Federal el registro comercial firmado por Luis Roberto Scholtz y Arturo Santana en donde queda certificado legalmente su sociedad bajo el nombre: SANTANA, SCHOLTZ Y COMPAÑÍA, cuyo objetivo principal fue la explotación de la Empresa Venezolana de Radiotelefonía. En el año 1926, surge en el país la primera emisora radial A.Y.R.E, la cual comienza a funcionar con “permisos” otorgados por el Estado.

En el año 1.927, el Congreso Nacional de los Estados Unidos de Venezuela, decretó Ley sobre Comunicaciones Cablegráficas con el Exterior, que prevé que todo el que aspire a explotar el servicio de comunicación cablegráfica submarina con el exterior deberá presentar solicitud ante el Ministerio de Fomento y será éste quien decide otorgarla o no y le reconoce a estos particulares carácter de concesionarios de la prestación de un servicio público.

El 10 de enero de 1933, según Gaceta oficial nº 17.931, el Ministerio de Fomento, Dicta: Resoluciones en las que exige la corrección de las deficiencias técnicas de que adolecen las estaciones radiodifusoras existentes en la capital para la época, so pena de anular la permisología otorgada; así como concesiones de minas e hidrocarburos. El 9 de junio del mismo año, según Gaceta oficial nº 18.057, se publica la Resolución mediante la cual se fijan los horarios de trabajo que deben observar las estaciones radiodifusoras existentes en el país. Queda establecido que entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m. y las 4:00 a.m. y las 11:00 p.m. podrán difundirse los programas ya autorizados.

En el Decreto dictado por el general Juan Vicente Gómez, el 5 de febrero de 1934, publicado en Gaceta oficial nº 18.261, del 7 de febrero del mismo año, se promulgaba el Reglamento de Radiodifusión, apoyado en la Convención Radiotelegráfica Internacional de Madrid y la Convención Internacional de Washington del 25 de noviembre de 1927, que estuvo vigente hasta el año 1937, fecha en que fue derogado.

Durante este mismo período gubernamental, aparece la Ley de Telecomunicaciones, publicada en Gaceta oficial nº 19.019 , del 29 de julio de 1936, mediante la cual se establece el “régimen de servicios públicos cuya explotación se ha reservado el Estado”, se incluyen telégrafo, teléfono y servicios inventados o por inventarse, estaciones radiodifusoras, radiotelevisoras y semafóricas. Dicha explotación se la reservaba el Estado, pero mediante contratos, permisos o concesiones podía otorgarle, excepcionalmente, dicha atribución a los particulares, cuya duración no sería mayor a un año.

Para el año 1937, el entonces gobierno de Eleazar López Contreras, publica en Gaceta oficial nº 19.160, de fecha 12 de enero de 1937, el Reglamento de Radiodifusión que deroga el publicado en 1934, el cual preceptúa que el servicio de radiodifusión de emisiones radiofónicas eran las destinadas a ser recibidas por el público en general; explica el término de “radiodifusión visual” mediante difusión de imágenes inmóviles o animadas destinadas al público y reconoce —con el mismo valor legal— los términos de “permiso o concesión”, los cuales serían otorgados por el Ministerio de Comunicaciones. Un punto relevante es que reconoce la radiodifusión como un servicio público y establece la potestad del Estado para otorgar o no, y renovar o no, los “permisos o concesiones” (artículos 2, 4, 21, 22, 23 y 27).

En el año 1940, el entonces Congreso Nacional de los Estados Unidos de Venezuela, dicta la Ley de Telecomunicaciones que deroga la del año 36 y la Ley sobre Comunicaciones Cablegráficas del año 1927. El instrumento legal aprobado reconoce el derecho del Estado a regular esta actividad por considerarla de “servicio público”. El sector regulado incluye el establecimiento y explotación de todo sistema de comunicación telegráfica por medio de escritos, signos, señales, imágenes y sonidos de toda naturaleza, por hilos o sin ellos y otros sistemas o procedimientos de transmisión inventados o por inventarse, correspondiendo exclusivamente al Estado su explotación.

Luego del presente aporte a la esfera de la educación y la comunicación e información, después de la fundación de A.Y.R.E, van apareciendo las voces de: 1 Broadcasting Caracas 1BC/ YV5RA Radio Caracas Radio Caracas Radio/RCR (09-12-1930), YV5RV Radiodifusora de Venezuela (29-05–1932) entre otras estaciones de radio: YV4RA La Voz de Carabobo, registralmente se funda el 06 de julio de 1934 y comenzó sus transmisiones el 02 de febrero de 1935.

De acuerdo con la Memoria del Ministerio de Fomento presentada al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela de 1935/1936: Visto el informe presentado a este Despacho en 29 de los corrientes, por el ciudadano Manuel A. Arráez, Inspector Técnico de los Servicios de Radiotelegrafía y Radiotelefonía y Radiodifusión, en el cual consta que la Estación “YV 6 RV”, y “La Voz de Carabobo”, propiedad del ciudadano Hermann Degwitz [y Williams Degwitz*], instalada en la ciudad Valencia, Estado Carabobo, de acuerdo con la Resolución de este despacho No.146, de fecha 4 de julio del año. YV6RV-6.520 kc.; diario: 5 -7 p.m., 9 -11.

En sintonía con «La Voz del Club Internacional de Onda Corta. En: La Revista Radio Internacional de Onda Corta. Volumen VI, diciembre de 1934, N° 3, East Liverpool, Ohio, EE.UU. Sección: «Sé un impulsor del Club. Noticias de Onda Corta», alude a:

Lo que mucha gente llama “habilidad” para sintonizar estaciones de onda corta. nada más ni menos que saber CUÁNDO y DÓNDE sintonizar estaciones. Casi todas las estaciones de onda corta son experimentales y cambian su longitudes de onda u horarios casi sin previo aviso. Para saber cuándo, estos que produzcan cambios es tan importante para una recepción exitosa como tener un buen receptor. La lista promedio de estaciones de onda corta contiene cientos de estaciones que han cerrado, han cambiado de longitud de onda o de horarios, o nunca han operado. La única información confiable y útil proviene directamente de oyentes, e incluso esto debe publicarse rápidamente para que pueda ser de ayuda. La información de esta revista es recopilada por miembros del club que viven prácticamente en todas partes del mundo. Sin esta información, los lectores se perderían cientos o incluso miles de programas. Y sin el, no podríamos producir una revista así. Entonces, decimos a todos, “Gracias”. Esta información se corrige en un plazo máximo de tres días. de la fecha de envío. Otras revistas suelen componer ejemplares de dos hasta cuatro meses antes de su publicación. La hora está dada en estándar del punto Este. Añade cinco horas para Greenwich tiempo medio. [Nota del traductor. (p.16)]

En cuanto a la señal anuncios de la estación, hacia 1936, la Lista especialmente útil (cuando la emisora que estás escuchando no se ha identificado mediante su letra de identificación oficial, indica: YV4RV “La Voz de Carabobo”: Egree áy- gah- vay- kwatro -erray -vay, con un Gong antes del anuncio.

De ahí que, en la próxima sección: «Cuéntales a tus amigos y ellos se lo dirán a los demás»: destaca que: YV6RV, Valencia, Venezuela fue reportado por Robert Rossi, Philadelphia, en septiembre, pero tenemos noticias de Radio Club Venezolano de Caracas, diciendo que esta estación está en construcción y estará en el aire a principios de diciembre a 49,75 metros, o 6,03 M/c. Ellos usarán la firma «La Voz de Carabobo». [N. del T. (p.19)]

Por su parte, el profesor y periodista Pedro Grases (hacia 1950, p.260), en: Materiales para la historia del periodismo en Venezuela durante el siglo XIX. Apuntala que:

La Mañana. – 1920. – Diario. Director: Hatuey Linares. Creyón. – 1920. – Bisemanario. Alfonso Gutiérrez Betancourt. La Voz de Carabobo. – 1920. – Político y literario. Henrique D’Sola y José Ponce Bello. Se editaba en la Imprenta del Estado.

Volviendo al punto, de conformidad con Robert Hertzberg, editor; y Louis Martin, B. S., director técnico; en: «Radio de Onda Corta» (Octubre de 1934, vol. 1, núm. 12), Onda corta Convertidores para el Receptor de radiodifusión, un espacio dedicados a la transmisión y recepción de onda corta [(SW)] en todas sus fases, y en consonancia con J. B. L. Hinds en su trabajo Direcciones de estaciones del Mundo S. W. [onda corta], YVQ -H. Newman, Director Servicio Radiográfico, aduce que antes de 1934*, las primeras emisoras operando fueron:

YVQ-H. Newman, Director Servicio Radiográfico. Maracay, Venezuela.

YV2RC-Broadcasting Caracas, Apartado 290, Caracas, Venezuela.

YV3RC-Radiodifusora, Venezuela, YV3RC- Caracas, Venezuela.

YV4RC- (Formerly YV4BSG) Sociedad Anónima de Radio, Este 10 bis N. 71, Caracas, Venezuela.

YV5BMO-La Vox del Caribe, Radio/ Ecos del Caribe, Maracaibo, Venezuela, fundada el 11 de Abril, de 1934. Su propietario y Director: Sr. Santiago M. Vegas Kc.6070

La «nave» de onda corta para agosto de 1935: Exploradores de onda corta. Veamos:

YV2RC -6.11 mc.-Broad. Caracas, Caracas, Venezuela

YV6RV -6.52 mc. -Voz de Carabobo, Valencia. Venezuela

YV3RC -6.15 mc.- Radiodifusora, Venezuela, Caracas, Venezuela.

YV5AM -7.10 mc. -Ecos del Llano, San Juan de los Morros, Venezuela. Esta estación que es propiedad de un sobrino del General Gómez ha desaparecido.

YV2RC -5.80 mc.- Broad. Caracas. Caracas, Venezuela.

YVBRB -5.8S mc. -Voz de Lara, Barquisimeto, Venezuela. (pp. 720-753)

YV1ORC Radiodifusora YV1ORSC “La Voz del Táchira” San Cristóbal, Venezuela.

En lo que sigue, La Lista mundial de identificación de estaciones parte ocho, para febrero de 1938, hace saber: que, existe una Frecuencia, Tipo de llamada y ubicación en el cómo identificar las estaciones S-W. Por consiguiente, se recomendaba: Guardar estas listas para futuras referencias. Ilustremos: Freq.: 6.52. Tipo de llamada y ubicación: YV4RB- B- Valencia, Venezuela. “La voz de Carabobo”. Usa dual call (Usa dual/doble llamada): “YV4RA y YV4RB”.

Uno de sus principales programas con heredad cultural de muchos otros, en el aire, “El Reportero de la Voz de Carabobo”, con sus noticias. Además, de decir que: ¡La Voz de Carabobo: Patrimonio Histórico y Cultural [de la Región]!

¡Preservemos y salvaguardemos la memoria histórica en la esfera de la comunicación e información, la educación, la cultura y el patrimonio de la Radiodifusora: La Voz de Carabobo 1040 AM! ¡Felicidades en sus 89 años de transmisiones!