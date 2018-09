Más de un millón de familias venezolanas no gozan en estos momentos de servicio de telefonía fija o Internet debido a que la CANTV carece de material para reparar las averías que se producen por falta de mantenimiento o robo masivo de cables.

Al ser entrevistado en exclusiva por NTN24ve, Igor Lira, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones de Venezuela, aseguró que la desinversión y la falta de gerencia ha traído como consecuencia que la telefónica no cuente con los materiales, uniformes, herramientas y vehículos para llevar a cabo las reparaciones que constantemente reclaman los usuarios.

Lira relató, a manera de ejemplo, que las centrales telefónicas en todo el país tienen los aires acondicionados dañados, razón por la cual cuando falla el servicio de luz eléctrica en cualquier estado del país la mayoría de usuarios se queda también sin servicio telefónico en sus hogares.

Lira indicó que los altos niveles de inseguridad que reinan en el país también impiden hacer las reparaciones que la ciudadanía necesita. En este sentido explicó que cuando los trabajadores de la CANTV acuden a una urbanización o barrio son “retenidos” por los vecinos a efectos de ejercer presión.

“Hasta que esos vecinos no entienden que los trabajadores de la CANTV no tenemos con qué trabajar no nos dejan ir”, dijo.

Se conoció que en la población de Charallave, estado Miranda, hay varias zonas que tienen 2 años sin servicio de telefonía fija y que lo mismo está sucediendo en el estado Carabobo y Caracas.

“La gerencia de la empresa nos ha ordenado que solo reparemos las líneas comerciales y que los demás deben esperar hasta que haya material con qué atender las averías. Los venezolanos están pagando un servicio que no existe o que es muy precario”, dijo Lira luego de explicar que el servicio de Internet en Venezuela es muy lento por estas y otras razones.

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), es la principal empresa de telecomunicaciones de Venezuela que presta servicios de telefonía fija, telefonía celular e internet a nivel nacional. Desde el año 2007 está en manos del Estado venezolano.

Redacción NTN24 Venezuela