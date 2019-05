*** TENDENCIA IRREVERSIBLE. Copiando al carbón las siempre lapidarias, lacónicas y acostumbradas palabras de Tibisay Lucena, en cada proceso electoral con resultados acomodaticios o favorables al régimen, esta vez son voces atribuibles en boca, tal como suena, a la “primera combatiente”Cilia Flores, pero para hacerle saber a su propio marido, Nicolás Maduro, que se le acabó su tiempo y que lo que sigue es “pan comido” para que lo tome o se atragante con las consecuencias. La abogada cojedeña, con partida de nacimiento asentada en Tinaquillo, le habría dado plazo de 30 días al usurpador, ni 1 día más ni 1 menos, corridos desde el venidero lunes 20, para que entregue el mando, que no el gobierno,que lo tiene perdido desde hace tiempo atrás, incluyendo el de la familia, de manera de regresarle a Venezuela y a los venezolanos sus derechos constitucionales,de libertad y democracia, como resultado de una transición negociada y de unas elecciones libres, que para ella: Cilia, son la solución a la crisis nacional. Cuenta regresiva.

*** UNO, DOS, TRES. Por costosa coincidencia, con sangre y muertos, en estos días se cumplió un año de los supuestos comicios convocadas por la trágica ANC, en cuyo nombre aún se mantiene en el poder el dictador, hasta el momento sin nacionalidad definida, a quien ahora mismo se le estaría añadiendo esta sorpresiva calamidad: El ultimátum de doña Cilia, que parece haber sido tocada en su alma y corazón, viendo y sintiendo los sufrimientos de su pueblo, que lucen suyos como hija legítima en los terraplenes de la puerta del llano, teniendo de testigos a los zamuros del alcornocal de Taguanes, a la sazón el agua que rebasala tinaja. Sed de la potra zaina.

*** A VECES SÍ, A VECES NÓ. Imitandouno de los éxitos de Julio Iglesias, Maduro sigue igual al cotejo, con la cueva taponeada. Libre y sin refugio, en tal situación asume compromisos que luego no cumple y acepta acuerdos que no firma.En adición, desesperado con la posición de Cuba, que de factor determinante en su suerte, ahora se ha plegado al Grupo Compromiso, tratando de no quedarse por fuera, al pobre tirano de la Patria de Bolívar le sobreviene, en paralelo, la decisión de Rusia de dejarlo solo, con su tragedia terminal, a cambio de asegurarse que EE.UU., garantice el reconocimiento y pago de la deuda en mora que registra Venezuela con el Kremlin, como parte del arreglo en puertas, por su salida a la calle, que además comportael derecho de explotación de un pozo petrolero venezolano, la suspensión de algunas sanciones gringas que pesan sobre Moscú, libertad de acción en Ucrania y el tácito perdón a Padrino López.Tareas de titanes.

*** CONCIERTO EN LA LLANURA. NM, en estas circunstancias se encuentra que ahora no cuenta con Cuba, para que le escuche sus aullidos de soledad. En medio de esa debilidad tampoco acumula valor ni fuerza para recuperarse del trancazo del 30-A, cuando despavorido tuvo que conformarse con ver, desde lejos, a Leopoldo López pavonearse desde Altamira al lado de Juan Guaidó, sin manera ni medios a la mano,para hacerlos presos, hasta que al final pudoaparecer en cinta grabada, después de un día completo escondido, con ojos de sobresalto y lenguaje quejumbroso, hablarle al país. A media luz.

*** MIEDO AL CUERO. Hasta ahora, tanto Maduro como Diosdado Cabello, en común solo se vanaglorian de haber matado el tigre, pero sin capacidad para mostrar el cuerpo. No han podido apresar a Guaidó, pese a que lo perciben atravesar sus predios, con rayas terciopelos inobjetables. El joven líder de la oposición entra y sale del país las veces que necesita hacerlo, y siente y comprueba que desde el exterior le otorgan trato de Jefe de Estado, mientras sus perseguidores aquí, apenas le han podido llegar cerca, deteniendo a Roberto Marrero, su jefe de Despacho, a quien se le quiere cobrar haber engañado al régimen, prometiendo, con Guaidó presente de cuerpo entero, que en el enero reciente no se proclamaría Presidente encargado de la República, y menos con la connotación y consecuencias que ha tenido, hasta ahora.¡No sabían de mi astucia!.

*** SÓLO CON LAS ESTRELLAS. En medio de la tristeza y dolor que dejó la muerte del maestro Juan Vicente Torrealba, el régimen se coló y en complicidad con su TSJ y Maikel Moreno, ordenó la detención de una decena de diputados de la AN, incluyendo al vicepresidente, Edgar Zambrano, secuestrado y enjuiciado, en una jugada en la que igual fue involucrado Henry Ramos y por consiguiente el partido Acción Democrática. En adelante, aparejado en el ranking político, el partido que fundó Rómulo Betancourt y Voluntad Popular, y ubicados Leopoldo López y Ramos Allup al mismo nivel, saltan evidencias de que ambos quedaron listos para un nuevo capítulo en la historia, en la lucha contra la dictadura de Maduro. La advertencia del secretario general de AD, de que no se entregará, ni que tampoco buscará protección en una Embajada amiga, si en definitiva no es apresado, agregará importantes aristas en el desenlace final. Veremos, dijo un ciego.

*** LA VIDA SIGUE IGUAL. Maduro, sin asimilar por completo la magnitud de la asonada ocurrida la madrugada del 30-A, consciente del error de dejar a Cabello como la “guayabera” en sus negociaciones que tenía con USA, en la actualidad anda con el santo de espaldas. Perdió a Leopoldo López, que era la joya más importante para una transacción exitosa y no sabe, a ciencia cierta, quienes son los militares leales que le quedan. Pero es que además, tiene muchos tropiezos insalvables, por superar. 1) El creciente respaldo internacional que a diario alcanza Guiadó. Ya son 57 paísesque al unísono reaccionarían ante una eventual medida de aprehensión. De hecho, actuar contra 10 diputados y no hacerlo contra el presidente de la AN, es la mayor muestra de debilidad. 2)La insostenible crisis, que presagia un estallido social, sin precedentes, meses atrás era la salida ideal; pero hoy es la intervención militar humanitaria, la acción más segura y menos costosa, solo que haría que jerarcas de las FANB no la aceptarían, de buenas a primeras, sin una negociación previa que los proteja., y 3) D. Cabello, en la acera del frente, justifica no ir contra Guaidó, en lo que llama su jugada estratégica, esperando que los supuestos traidores a la Patria asomen la cara, y neutralizados, poco a poco, terminar de desmantelar la AN y él ponerle la mano al coroto, por completo. Lo llamarán creyón.

*** PARRANDA DE PILLOS. En las horas cruciales, cuando nadie sabía, y menos Maduro, cuáles eran los leales y quienes los traidores, desde la cúpula central la tiranía acentúo directamente sus negociaciones, un día antes del 1º de Mayo, en el entendido de entregar el poder, contrariando a Padrino López, que lo quería todo para su usufructo total y la de su camarilla. El general Manuel R. Cristotopher fue el encomendado a contactar la CIA y lo hizo en Costa Rica, mientras que a Jorge Rodríguez se le dio la misión de hacerlo con EliottAbrams en Bermudas. El mismo día, Maikel Moreno, Raúl Gorrin y el ministro de la Defensa, VPL, enterados de la situación, efectos y menudencias, prepararon su propio plan aparte, que tampoco incluía a DC, y fue entonces, en medio de delaciones, conchas de mango, mensajes y llamadas, que de nuevo el régimen se salvó, aunque las llamaradas, silenciosas, avanzan por dentro. No hay vuelta atrás.

*** SIN MOVER UN DEDO. El gobernador Rafael Lacava, está forzado a asumir la coordinación política del PSUV en Carabobo, aunque a decir verdad, él no ha mostrado el más mínimo interés por esa figuración. Su trabajo lo hizo sacando de cuajo al tocayo Francisco Ameliach Orta, con una factura en blanco que siempre mantuvo actualizada en bolsillo. Tras mostrarse reacio a reemplazar a Saúl Ortega, con más kilómetraje de recorrido que él, y por ver a la vuelta de la esquina, lo que se mueve, indefectiblemente, el mandatario regional quería pasar desapercibido en la actual coyuntura y no echarse los largos en la dirección regional pesuvista. Como segundo a bordo actuará Samuel Cohén, su benjamín, mientras que al “viejo” Agüero lo tienen en tres y dos,buscándole acomodo. Ortega será rebajado dos escalones, en la jerarquía regional, y por fidelidad y constancia, permanecerán en el comité político, Miguel Flores y Pablo Montoya.A buscar el cerro.

*** CON LAS BOTAS PUESTAS. La perseverancia de Manuel Barreto le ha servido de mucho en la consolidación de su liderazgo en el Frente Amplio de Carabobo, sorteando escollos, dificultades y egoísmos propios de las luchas políticas, y que lo le fueron fáciles a él, acostumbrado a otra cultura y otros escenarios más domésticos y domesticados. Ya con la sartén por el mango, este universitario 100% se proyecta como una figura de primera línea en la oposición de cara a la nueva Venezuela por venir. No se equivocaron los que apostaron a su éxito en el FAC. El novato del año.

*** RETAZOS EN TROCITOS. Buena por el alcalde de Valencia, el cuasi-paisano Jesús Alejandro Marvez, quien sin alharacas ni estruendos, a la calladita, satisfizo casi todas las aspiraciones pendientes con los trabajadores municipales activos y jubilados (Alcaldía y Ayuntamiento) cuando el mundo se le venía encima. Pagó, haciendo de “tripas corazones”, los compromisos que no había podido honrar, y entregó una bolsa de comida para cada empleado y obrero.Solamente está por entregar un complemento alimenticio de dos kilogramos de pollo, una mortadela y un cartón de huevos. Además, los baños públicos del edificio también fueron arreglados y quedaron pepitos.

