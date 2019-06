*** CONVERGENCIA PARALELA. Nadie se atreve a decirlo con firmeza, y mejor así.Se ha iniciado la recomposición estratégica para apuntar hacia la recta final del régimen de Nicolás Maduro, con un cambio en los objetivos inmediatos, de lado y lado. Bastante avanzado estaría el conjunto de acuerdos entre las partes, entendiendo como tales a las dos bases enfrentadas: las que representan los intereses de Nicolás Maduro y sus aliados, y el grueso de la oposición que se mueve alrededor de Juan Guaidó en los principales partidos democráticos venezolanos, con algunas salvedades, muy puntuales. Al margen, pero con el foco sobre la solución concreta, trabaja a brazo partido el grupo de gobiernos de distintas latitudes, que sin apresuramientos, apunta al mismo objetivo, por humo blanco, que pudiera brotar de un momento a otro. Abiertas las chimeneas.

*** REPARTO EN PROPORCIÓN. Pocas veces las negociaciones son fáciles. De eso se trata, precisamente.Buscar cercanías y arreglos. Ya existe la convicción compartida de que la crisis venezolana se puede y debe solucionar en términos pacíficos, sin extremar acciones y que el método idóneo y civilizado, de menor costos y riesgos, son elecciones generales libres y hacia allá van todos los propósitos y gestiones. Corresponde a los factores en disputa impulsar las aproximaciones y ceder para destrancar el juego. Ahora estaría en discusión formal que: un vicepresidente, asistido de idoneidad y equilibrio se encargue del poder ejecutivo, una vez que no prosperó, como jamás podría prosperar, la tesis del oficialismo de llamar a elecciones dejando a Maduro en la presidencia y con derecho a ser candidato de nuevo, planteamiento que encontró rechazo en todos los niveles internos y externos. La reestructuración de un nuevo CNE se mantiene como otro punto álgido, pero de menos confrontación integral. Paciencia piojo, que la noche es larga.

*** COMO VINO SE FUE. La señora Michelle Bachalet llegó por lana y se fue trasquilada, lastimosamente. Ella no quería venir, seguramente persuadida del terreno que iba a pisar, pero se dejó persuadir por el régimen, que a no a dudar ha sido, hasta ahora, de sus profundas simpatías ideológicas, pero diametralmente opuesto a sus principios y metodologías. Hizo lo que pudo para satisfacer tanto a Maduro como a Diosdado Cabello y todos sus secuaces, pero al final, cuando se fueron a la realidad un buen día “podrá más la conciencia, que el amor que les temía”. La expresidenta de Chile no tendrá más camino que aceptar como comprobadas todas las atrocidades insertas en el informe preliminar que su Oficina en la ONU recopiló a comienzos de año, y hechos que a su retorno quedaron certificadas como denuncias irrefutables presentadas por las víctimas, con las que tuvo diversos interviús y recibió de ellos los testimonios más contundes. Le toca, en consecuencia en adelante, conforme a sus funciones, decir y proponer lo quen procede al respecto.Es lo que espera el mundo.Cosa juzgada,

*** REALISMO MÁGICO. Voluntad Popular, la organización fundada por Leopoldo López y liderada actualmente por Juan Guadó, se lanzó de lleno a la calle, sin parar día y noche, dando la sensación que, efectivamente, se prepara para entrarle de frente a un proceso electoral nacional, que estarían en sus propias narices, y al que ni le teme ni va a dejarse conseguir desprevenido. El esfuerzo organizativo que se inició en VP hace ver que su estructura funcional se orienta a convertirse, con todas las de ley y formalidad, en un partido de composición y principios sociales, normas internas y objetivos programáticos, como los tienen los principales movimientos políticos del mundo, dejando de lado el afán de sostenerse únicamente del dominio de las redes de opinión, sin fuerza en las bases colectivas, en los barrios, en los sindicatos y demás instituciones con calor de pueblo. Tal cual se inició Acción Democrática. Más les convine.

*** PARTIDO DEL PUEBLO. En la misma línea, VP, forzada también por las circunstancias, acaba de producir los primeros cambios en su cuerpo de dirección de manera, de provocar una mayor identificación y roce con los sectores populares en Venezuela, designado a Emilio Graterón como nuevo coordinador político nacional, en lugar del diputado Juan Andrés Mejías, obligado a salir del país por otra medida de persecución del régimen. Igual fue designado Danilo Mejías como coordinador de organización, y Roland Carreño pasó a desempeñar la Coordinación Nacional Operativa. Con apego a esa nueva estrategia, VP está convocando parta el 28 de este mes, la evaluación del Primer Plan Nacional de Organización, y allí el coordinador político regional, Alejandro Feo La Cruz, por ocupar el primer lugar en la estructuración de las redes populares, ha sido invitado a presentar, junto a Reynaldo Marrero y Carlos Graffe, responsable de la organización en Carabobo, las experiencias acumuladas al respecto. Premio al trabajo.

*** SILENCIO DE RUISEÑOR. Nicolás Maduro estará hoy en Campo Carabobo y presenciará un modesto desfile militar, sin muchos aspavientos y solemnidades. Muy diferentes a las paradas de las FAN de otros tiempos, organizadas para conmemorar por lo más alto, en cada 24 de junio, un aniversario más de la Batalla que selló la Independencia de Venezuela. No hay condiciones aptas para grandes movilizaciones de tropas, tanques y aviones. Nada de eso. La tierra, pese a que apenas comienza el invierno, está muy movediza, y además, en cualquier “claro sale un muerto”. Lo ocurrido en la Av. Bolívar de Caracas, en el aniversario de la Guardia Nacional, dejó remolón al “usurpador” que anda, como siempre, viendo fantasmas por todas partes y de todos los tamaños. El régimen suspendió la concentración de fuerzas que otras veces también posado en los Próceres, porque igual, la “masa no está pa’bollo. Ni hay recursos para esa actividad, ni tampoco mucha confianza de que los hombres de uniformes tengan la mejor disposición para estos actos, en medio de tantas dificultades, inconformidades y estrecheces.Vale por dos.

*** EN VOZ BAJA. Fue ayer domingo pasado el mediodía que en pasillos del Capitolio de Valencia se confirmó, y con las reservas del caso, la asistencia de Maduro al desfile de Campo Carabobo. Desde mitad de semana rondaba la sospecha, pues entre jueves y viernes se notaron cuadrillas de obreros sudorosos cortando la maleza a orillas de la autopista, la que estuvo limpiecita y alumbrada unos 6 meses, al comenzar la administración de Ameliach, pero como el resto de la vialidad de Carabobo, se encontraba en el peor abandono al entregarle el gobierno a Rafael Lacava.Por cierto, es seguro que hoy el hombre “Drácula” sea el “primer el primer chicarrón” de la cazuela, después de haberse perdido, hace poco sorpresivamente, la visita y el triste espectáculo que el mismo personaje hizo en el lugar, en donde ahora presidirá la escenificación de la Batalla de Carabobo, encargada en repetición un grupo de escolares. Debut y despedida.

*** UNA MALA PASADA. El gobernador Lacava realiza un gran esfuerzo por dejar en claro su participación en el negocio del gas en Carabobo, luego de haber conseguido que el poder central que maneja aún Maduro, transfiriera las potestades para administrar la venta de este subproducto petrolero, de tanta necesidad y utilidad para el bienestar colectivo. El mandatario se amarró los pantalones y defiende la decisión de una empresa creada por su gobierno para asumir el control de la venta de gas a domicilio en bombonas y a granel para conglomerados multifamiliares y servicios industriales o comerciales, pero con la objeción inmediata, de un supuesto inversionista intermediario, de origen ítalo-venezolano- a quien se pretendería beneficiar por la calle del medio con la parte medular y básica de la operación. El mandatario se ha esforzado en descartar el citado vicio, derivado del pago necesario del producto y su entrega, incluyendo un alza brusca en el precio, casi impagable, pero lo más criticado hasta ahora es el aparente socio que aparece en el camino de los camiones que repartirán el derivado.Macizo de trucutú.

***RECTIFICAR ES DESABIOS. El alcalde de Valencia, Jesús Alejandro Marvez, ha dado instrucciones precisas a los correspondientes despachos bajo su control, para que le devuelvan de inmediato a la Cámara de Industriales de Carabobo todas las facultades y facilidades operativas, de manera que ese organismo gremial privado vuelva a ser Centro Principal de Recaudación de Impuestos y de asesoría técnica de las empresas de las zonas industriales de Valencia, suspendidas desde que se posesionó el anterior alcalde, Miguel Cocchiola, y por cuya medida el ingreso de patentes se fue de picada y cayó a los extremos a lo largo de la crisis económica que vive el país, con tanto dramatismo. Igual Marvez está gestionado con el Concejo Municipal reformar las ordenanzas que sean necesarias, a fin de garantizar en el menor tiempo la entrada en vigencia de su mandato ejecutivo. Donde manda capitán, no manda marinero.

*** POR UNA SOLA CALLE. Como era de esperarse, el profesor Fermín Conde ganó de punta a punta las elecciones y resultó reelecto presidente de IPAPEDI en la Universidad de Carabobo, proceso que permitió a su vez no solamente ratificar la autonomía y la consolidación democrática como instrumentos de reivindicación y representatividad en esa Casa de Estudios, sino que asimismo fijó senderos muy claros para futuros procesos comiciales en el seno de la institución. Quedó ratificado el poder de penetración persistente del llamado maldonadismo, pero igual asomó el potencial liderazgo del otrora “gordo” José Ángel Ferreira, de ascendencia desde su época de lucha estudiantil. A César lo del César,