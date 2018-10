El cuerpo del concejal Fernando Albán fue trasladado en horas de la noche de este lunes en una furgoneta al cementerio del Este, se conoció a través de las redes sociales. Solo a pocas horas de haberse anunciado su muerte, luego de caer desde el piso 10 en la sede del Sebin en Plaza Venezuela.

Mientras, los diputados de la AN advierten que el cuerpo del dirigente político de Primero Justicia no podrá ser cremado mientras no se realicen as experticias del caso, que determinen la muerte del edil venezolano.

En el momento que salían la furgoneta con los restos del Fernando Albán de la Morgue de Bello Monte, afuera se encontraban familiares y amigos que gritaban impotentes: “Esto no suicidio, esto es homicidio”. Y entonaron el Himno Nacional, en señal de respeto, tras exigir justicia.

Los amigos afirman que el concejal era un católico comprometido, por lo que nunca se hubiese quitado la vida.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, en su cuenta Twitter dijo: El Gobierno quiere cremar el cuerpo de Albán”; y alertó al país y a la comunidad internacional, que no permitirán que el cuerpo sea cremado.

“El régimen habla de suicidio. Muy pocos le creen. Continúan persiguiendo y encarcelando”.