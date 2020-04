La primera parte de la Semana Santa católica finaliza con el miércoles santo. Este día marca el final de la cuaresma y el comienzo de la pascua. Se celebra el día de El Nazareno, que representa el paso de Jesús con la cruz acuesta, camino al calvario.

En Valencia los fieles cumplirán con tradición de venerar a El Nazareno de distintas manera aunque no habrá procesión por la prohibición de la cuarentena de aglomeraciones por el COVID-19.

La liturgia de Miércoles Santo está referida al relato de la traición de Judas. Según el evangelio de San Mateo, Judas se presentó ante los sacerdotes y les propuso entregarle a Jesús y estos le ofrecieron 30 monedas.

En Venezuela se celebra el Día del Nazareno tradicionalmente con procesiones multitudinarias, siendo las más numerosas la del Nazareno de San Pablo, en Caracas, y la del Nazareno de Achaguas, en el estado Apure.

Los feligreses acompañan a El Nazareno en procesión, vestidos con túnicas de color morado. Algunos llevan una corona de flores en la cabeza y una cruz. Este ritual se cumple como parte de las penitencias que han hecho al señor, por haberles concedido favores especiales, o por haber intercedido para la recuperación de su salud.

El Nazareno es el Cristo que sufre camino al calvario, y que revive en los cristianos una devoción encarnada hacia su imagen. Su rostro no transmite abatimiento o resignación, sino fuerza ante el dolor supremo y firme decisión de dar la vida por la humanidad.

El Nazareno es para el pueblo venezolano más que una simple imagen. Es un símbolo que toca lo más profundo de nuestra fe, arraigada en lo humano para elevarse a lo divino.

SIN PROCESIÓN

Como consecuencia de la cuarentena social que se ha dictado en varios países, para proteger a la población de un posible contagio con el coronavirus, en Venezuela este año no se hará la tradicional procesión de El Nazareno en ninguna de las parroquias. Tampoco habrá misas con presencia de feligreses.

Por decisión de la Conferencia Episcopal Venezolana las misas se oficiarán en las iglesias, y serán transmitidas por las redes sociales.

En el caso de Valencia, el arzobispo Reinaldo del ¨Prette, oficiará la misa principal en la catedral, a las 5:00 pm.

NO ES LO MISMO

A Dora de González la operaron de corazón abierto hace 10 años. El mismo día que salió del hospital prometió vestirse de nazareno el Miércoles Santo, para agradecer al señor por haberle devuelto su salud.

Todo este tiempo ha ido a su iglesia y ha participado en las procesiones con mucha fe. Por efectos de la cuarentena que se cumple en el país, para evitar contagios con el coronavirus, esta vez no podrá cumplir con su penitencia.

Esta ama de casa no irá a la iglesia, pero sí se vestirá con su túnica morada en su casa, y rezará el rosario.

“No es lo mismo que participar en la procesión, pero Dios sabe por qué ocurren las cosas”.

Claudia de Zamora cumple una penitencia similar, para agradecer que su hijo no murió después de resultar herido con una bala perdida.

Solo tiene cinco años vistiéndose de nazareno, pero está dispuesta a cumplirla por 20 años, si Dios le da vida.

“Yo me voy a poner mi túnica y mi tapaboca. Iré hasta la puerta de la iglesia y después me devuelvo. No creo que haga mal con eso”.

César Quintana sí está resignado a poner un alto a su promesa. La ha cumplido por 12 años y estima que si hay restricciones por lo del coronavirus, es porque Dios lo dispuso.

“El señor sabe que no está quedando por mí. Claro que me gustaría que hubiese procesión, porque siempre participo con mucha fe, pero si no se puede, no se puede”.

Quintana se viste de morado el miércoles santo, para agradecer que pudo vencer un cáncer testicular. No tiene teléfono ni computadora para presenciar la misa vía internet, pero eso solo esperará el próximo año, para seguir con su tradición.