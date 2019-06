La Subcomisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria que atiende la crisis social en Venezuela, de la Asamblea Nacional, denunció que en los últimos 12 meses en el país se ha reportado el aumento de niños que han fallecido, la mayoría de ellos por desnutrición o por falta de atención médica.

Según el balance que maneja la comisión parlamentaria, cerca de un 50% de los niños que han perdido la vida se encuentran en zonas rurales, motivado a las necesidades alimentarias fundamentalmente.

El diputado por el estado Táchira, Ezequiel Pérez, miembro de la instancia parlamentaria sostiene que en las diversas regiones del país las condiciones de las familias pobres son alarmantes, pues de las tres comidas que requiere el ser humano para subsistir en la actualidad solo hacen una, escasamente dos, aunque baja en proteínas y nutrientes, lo que los hace muy vulnerables a todo tipo de enfermedades.

A su juicio, la desnutrición infantil es grave, representa en estos momentos una de las principales causas de muerte en Venezuela. En los últimos cuatro años han ocurrido más de 50 mil decesos en infantes, mientras que en los 20 años que lleva el proceso revolucionario las cifras superan los 150 mil, afirmó Pérez.

Para el parlamentario, las cifras de niños fallecidos en los últimos meses causan alarma. “A los médicos se les prohíbe informar acerca de la verdadera causa de muerte de infantes. Mientras, el gobierno en lugar de atender esta situación amenaza con militarizar y armar a los colectivos para que amedrenten al pueblo que protesta en los hospitales”.

Frente a esta situación, el Ejecutivo insiste en llevarle un mensaje de odio a todo el país y negar la existencia de una crisis humanitaria muy compleja, por las malas políticas que ha puesto en marcha, dijo.

“Se están enterrando a los niños venezolanos de meses de nacidos y otros cuyas edades oscilan entre nueve y 11 años han perdido sus vidas por falta de atención, tal es el caso del Hospital J.M. de Los Ríos, con los infantes que requerían trasplantes”, reclamó.

El parlamentario sostiene que a toda esta situación se le debe sumar las malas condiciones en los que se encuentran los hospitales y centros de atención en todo el país, donde no existe lo elemental para atender a los pacientes.

Ezequiel Pérez hace un llamado a la población a reclamar en protestas. “Es necesario que nos levantemos contra la usurpación, contra el mal gobierno que tanto daño le está haciendo al país”.

El diputado Luis Lippa también intervino en este debate, tras asegurar que las sanciones que el gobierno de Estados Unidos le ha impuesto a los diferentes sectores de Venezuela no tienen nada que ver con la muerte de los niños, lo cual se registró en mayo pasado por la falta de trasplantes.

“Esa situación ya la denunciamos en la AN desde 2016. Mucha gente de Caracas va al interior del país para conseguir vacunas para sus hijos y eso lo estamos denunciando desde 2016, lo predijimos en ese año y hoy los resultados son criaturas desnutridas”, recordó.

El diputado apureño advierte que quienes usurpan las funciones de gobierno se dan el lujo de decir que no se les permite la ayuda humanitaria.

Lippa subrayó cómo se perdieron los alimentos de Pdval y, en tal sentido, señaló que hoy se pierden cantidades de medicamentos. “Cuando revisamos los centros hospitalarios, encontramos que no hay ni un equipo neonatal, incluyendo a los CDI.

El gobierno usurpador no presta atención a este clamor. Los centros ambulatorios no tienen ambulancias, ni tomógrafos ni ningún equipo radiológico”. Refirió que años atrás los venezolanos contaban con mucho dinero, pero los productos no se conseguían.

“Hoy encontramos de todo, pero no tenemos la plata. Estamos en una situación que nos obliga a velar por el país. La hiperinflación nos está llevando a mayor pobreza, llega un momento que no sabemos si comprar comida o medicamentos. Nuestros enfermos no mueren por la enfermedad, sino por la falta de medicinas y porque cada vez hay más pobreza”, concluyó el miembro de la Comisión Permanente De Ciencia, Tecnología E Innovación.

El debate fue cerrado por el diputado Manuel González, quien lamentó la situación de los hospitales del estado Bolívar. “Las madres de Santa Elena de Uairén se están trasladando a Brasil para dar a luz, lo que hace que los niños pierdan su identidad”.

Venezuela requiere consenso político social, por lo que debe haber un cambio político en el país.Nuestros niños no tienen culpa de nada y no tienen que estar padeciendo en su salud.

Para el cierre manifestó su preocupación por el supuesto hecho de que las madres, en el centro asistencial Ruiz y Páez tengan que pagar con gramos de oro para que puedan ser atendidas en sus partos. “Eso ocurre en Ciudad Bolívar y en toda Guayana”, sentenció el parlamentario por el estado Bolívar.