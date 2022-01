Natacha Sánchez/Crónica Uno

En los últimos años, pacientes del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar de Maturín han denunciando una presunta red de tráfico de medicamentos en ese centro de salud. Esta situación fue documentada por el equipo de Crónica.Uno en agosto de 2019.

Después de una inspección realizada por las autoridades del centro asistencial el pasado 29 de enero, se encontró un depósito clandestino, con una cantidad de insumos médicos, material quirúrgico y medicinas que se están revisando y contabilizando. El lugar no reunía las condiciones mínimas para almacenar este tipo de material. Estaban llenos de polvo, vencidos y en mal estado, según confirmó en su cuenta de Twitter el periodista Jefferson Civira.

#29Ene | En inspección hecha en el hospital central de #Maturín, fueron detectadas una serie de irregularidades como medicamentos e instrumentos quirúrgicos vencidos, implementos médicos en mal estado y medicinas que no fueron incorporadas a los servicios. pic.twitter.com/2kWyybHy0N — Jefferson Civira🇻🇪 (@JeffCivira) January 29, 2022

A los familiares de los pacientes se les pedía que compraran los medicamentos e insumos para garantizar la atención médica y, al mismo tiempo, el centro del salud recibía dotaciones por parte del Gobierno.

El gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, en compañía del inspector de la vicepresidencia y el comandante de la Zodi Monagas, encontraron en este espacio medicamentos vencidos, material médico quirúrgico, implementos en mal estado, mil kits de KMQ sub kit-7 C, suturas, clips clínicos, catéteres 12FR 20CM, cepillos quirúrgicos y material de traumatología, así como también equipos que no habían sido reportado en inventario para su incorporación en las áreas de salud correspondientes.

Dentro de los equipos fue encontrado un desfibrilador sin uso, este aparato sirve para diagnosticar y tratar arritmias cardíacas, con lo que se puede evitar la muerte de un paciente; también dos incubadoras y carros de tratamiento.

Los medicamentos y demás insumos médicos habían sido guardados en un espacio no apto para su mantenimiento y no aparecían en los registros e inventarios propios del hospital central, así lo indicaron las autoridades a cargo de la inspección.

En este sentido, el gobernador de Monagas precisó que se abrirá una investigación para determinar los responsables de este hecho.

“No permitiremos atropellos en materia de salud, no habrá lugar para la indolencia en nuestro sistema sanitario, es inadmisible que mientras los pacientes y familiares hacen hasta lo imposible para conseguir materiales y tratamientos médicos, esta gran cantidad de insumos y medicinas se encontraban en el almacén en clandestinidad. Varios productos estuvieron expuestos a la suciedad, polvo y deterioro”, señaló Luna.

Otras irregularidades

No es la primera vez que la directiva del hospital central se ve involucrada en un situación irregular relacionada con el tráfico de medicamentos. En el año 2018 fue detenido un camión en la entrada de este centro de salud, en el que se trasladaban 190.000 unidades de medicinas para tratar distintas patologías.

La investigación que se realizó en esa fecha determinó que los responsables fueron Luis Briceño, director del hospital durante ese año y Luis Eliécer Vásquez, estudiante de medicina, quien además conducía el camión que fue retenido en la entrada.

En esta oportunidad la investigación recae sobre la administración que estuvo frente al hospital durante la última gestión de Yelitze Santaella como gobernadora de Monagas, y quien es actual ministra de Educación. Por al menos tres años este centro asistencial fue dirigido por el Dr. Darwin Moreno, quien fungía como director y el Dr. José Sequea, subdirector y ahora director del cardiovascular.

Hasta los momentos se desconoce el estatus de la investigación y los nombres de quienes serán investigados.