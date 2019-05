Tomás Saez, coordinador general de Encuentro Ciudadano en Carabobo, denunció lo inhumano de sobrevivir en Venezuela debido al colapso de los servicios públicos como el agua, la luz, el gas, el internet y la escasez de gasolina que se agudizó estas últimas semanas.

El agua no la quitan por horas, sino por días, criticó el dirigente. “La luz es intermitente afectando el internet y por ende la conectividad del ciudadano”

Acompañado de Alejandro Callejas, secretario general de Encuentro Ciudadano, señalaron que los venezolanos pierden hasta 5 y 6 horas frente a las estaciones de servicio para poder surtir sus vehículos, lo que conlleva a ausentismo laboral y escolar.

Callejas señaló que hay poco transporte público, no hay efectivo y los puntos de venta no funcionan cuando no hay electricidad. “Vivir o sobrevivir en Venezuela es una osadía por eso se hace necesario un cambio de sistema y un gobierno que esté al lado de los problemas de la gente”.

Ambos dirigentes invitaron a la ciudadanía a no abandonar la calle, a seguir denunciando lo que no funciona para que más temprano que tarde, Venezuela renazca y resurja en democracia y libertad y para eso está la gente y los partidos políticos. “Vienen tiempos esperanzadores de cambio”.

Nota de prensa