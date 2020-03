El coordinador de Activismo Político de Encuentro Ciudadano en el estado Carabobo, Panhora Manzanilla, manifestó su rechazo a los hechos perpetrados el pasado 29 de febrero, en los que un grupo de sujetos atentó contra la vida de Juan Guaidó, diputados, periodistas y ciudadanos, violentando los DDHH fundamentales de los venezolanos.

El dirigente regional dijo que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputados, factores democráticos y sociedad civil demostraron una vez más valentía.

“Nos mantendremos en nuestra lucha por la libertad y la democracia, es por ello que reiteramos la importancia de permanecer unidos, organizados y activos el próximo 10 de marzo en la marcha convocada por Guaidó”, sostuvo.

“Todos iremos hasta el Palacio Federal a entregar el Pliego Nacional de Conflictos, porque todos en estos momentos tenemos un rol importante para el rescate de la libertad y democracia del país”, afirmó.

“No estamos solos. Se ha alertado a nuestros aliados internacionales y estaremos atentos a la reunión que se llevará a cabo este martes 03 de marzo de los países signatarios del TIAR”, agregó Manzanilla.

De la misma forma reiteró que la Asamblea Nacional legítima, presidida por Juan Guaidó, es la única instancia que legalmente puede designar comisiones y aprobar comités de cualquier índole.

Por su parte José Natera, coordinador de la organización política en el municipio Los Guayos, y también miembro de la directiva en la entidad ratificó la posición de Encuentro Ciudadano para lograr definitivamente el cambio que Venezuela pide a gritos.

Natera resaltó que la única elección que está vencida en Venezuela es la presidencial, y que el problema del país no es la Asamblea Nacional, sino la presidencia usurpada por Nicolás Maduro, “ningún proceso que se dé, en las condiciones con las que se realizó el fraude del 20 de mayo de 2018, se puede considerar como proceso válido electoral”, señaló.

“Encuentro Ciudadano únicamente participará en un proceso que verdaderamente cumpla con las condiciones electorales exigidas, incluyendo un TSJ que no controle al resto de los poderes. Que sepa la dictadura, que no somos ingenuos, no retrocederemos y seguiremos luchando por Venezuela hasta verla libre y haber destituido la democracia”, concretó.