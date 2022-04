VOA: Entre enfermedades respiratorias y sueldos míseros viven los mineros en el país

Condiciones insalubres, salarios que apenas alcanza para vivir, así se desarrolla la vida de venezolanos que, como Henry Alviárez, alimentan a su familia “echando pico” en las minas artesanales de carbón de Lobatera, un asentamiento ubicado en los Andes venezolanos.

Este empleo, que encontró en el estado Táchira, ha sido, como otros, golpeado por la crisis. “Nosotros entramos para hacerle el mercado a los niños y comer”, asegura Alviárez, para quien su única preocupación es “trabajar, trabajar y trabajar”.

Bajo un calor sofocante, donde el túnel representa el único refugio para protegerse del calor, la minería ilegal en Venezuela se ha convertido en lo que los expertos califican como “esclavitud moderna”.

Al respecto se expresa Cristina Burelli, fundadora de la organización no gubernamental SOS Orinoco: “Es una minería básicamente caótica, criminal, en manos de grupos armados, organizados en su mayoría y que no tienen ningún cuidado. No les importa para nada los derechos humanos de las personas, no les importa la salud de las personas, no les importa las condiciones de trabajo de las personas. Entonces estamos viendo condiciones infrahumanas, de esclavitud moderna, abusos de derechos humanos en todos los sentidos”.

La única fuente de ingreso

Las minas de Lobatera suponen la única fuente de ingresos para cerca de 500 familias, las cuales trabajan en ellas. No ganan ni 120 dólares mensuales. Sin embargo, cada minero puede llegar a extraer una tonelada diaria de carbón que entregan al director del yacimiento, que a su vez la vende a 50 dólares a los camiones que la transportan.

“El problema es de todos. Seguridad, el gasto, esa vaina. De todo el peligro que corre uno en esa vaina”, se queja Pablo José Vivas, uno de los mineros que trabaja en las minas artesanales de Lobatera.

A pesar de las duras condiciones físicas y riesgos diarios por falta de seguridad en las minas artesanales, aseguran los expertos, el mayor enemigo de los mineros es la sobrexposición al polvo respirable del carbón.

“Le producen una enfermedad que se llama neumoconiosis, también le dicen enfermedad del carbón o pulmón negro, debido a la acumulación de los polvos o residuos de carbón y de sílice que se acumulan en las vías respiratorias y en el pulmón. A largo plazo va a producir muchas enfermedades en la persona”, advirtió el neumólogo Andrés Orsoni, en entrevista con la Voz de América.

Nula protección física y laboral

Con carbón hasta las rodillas y apenas un casco de protección las probabilidades de que los trabajadores de las minas de Lobatera padezcan problemas respiratorios parece inevitable.

Y es que según Orsoni, “el problema está en las condiciones precarias en las cuales van a trabajar en la mina. Tú puedes trabajar en la mina, pero si no tienes condiciones ideales para trabajar, va a ser perjudicial para la salud”.

Para quienes dependen de este sustento, los problemas no cesan. De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, estaría impulsando inversiones extranjeras –rusas, chinas o indias, entre otros países- para Lobatera. Sin embargo, la llegada de maquinaría moderna a los yacimientos, lejos de causar alivio, aseguran los mineros, podría dejarlos sin trabajo.

Con información de VOA.