El enfermero Naser Ali Al-Shahrani, quien combate la epidemia en Arabia Saudita, compartió un video conmovedor con el que espera llevar un mensaje de conciencia civil, para evitar contagios de COVID-19.

En el video se le puede observar llorando tras tener que rechazar el abrazo de su hijo pequeño, cuando él volvía a casa.

Lo que lo que antes era un momento dulce, para este enfermero se ha convertido en un momento agrio, ya que el pequeño no puede entender el por qué del rechazo de su papá a una acción antes cotidiana.

A Saudi nurse falls to the ground in tears after he is forced to refuse giving his son a hug following his shift, as to try and protect his family from the novel coronavirus. https://t.co/vcKNEgTAxi pic.twitter.com/btVIj1Oabt

— ABC News (@ABC) March 27, 2020