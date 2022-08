Samantha Power ganó fama como defensora de los derechos humanos y fue elegida por el presidente Joe Biden para dirigir la agencia que distribuye miles de millones de dólares en ayuda estadounidense en el extranjero, lo que incluye brindar más asistencia alimentaria que cualquier otra persona en el mundo.

Pero, desde que Rusia invadió Ucrania ese trabajo incluye una nueva tarea con una sensación de Guerra Fría: contrarrestar los mensajes de Rusia en el extranjero.

Como administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Power se enfrenta ahora a una crisis alimentaria mundial provocada por conflictos locales, la agitación económica de la pandemia, la sequía y los otros extremos típicos del cambio climático. Como explica a menudo la administración Biden, todos los problemas se han visto agravados por la invasión rusa de Ucrania, lo que profundizó la escasez de alimentos y elevó los precios en todas partes.

Eso creó una competencia de corazones y mentes que recuerda los días de la Unión Soviética el mes pasado, cuando Power visitó a familias desesperadas y agricultores en apuros en las naciones del Cuerno de África. Observó a los trabajadores de socorro dar alimentos de emergencia a los niños, siempre entre los primeros en morir en las crisis alimentarias, y anunció nueva ayuda alimentaria.

Lavrov visita otras capitales

Pero inesperadamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, la siguió a África días después, visitando otras capitales con un mensaje diferente destinado a apuntalar las asociaciones de su país en África.

Fueron las sanciones estadounidenses e internacionales contra Rusia por su invasión de Ucrania de seis meses las que tuvieron la culpa de cortar los suministros vitales de granos del mercado mundial, afirmó Lavrov. Descartó “la llamada crisis alimentaria” en el continente más golpeado.

De hecho, un bloqueo ruso ha impedido que el grano de Ucrania llegue al mundo. Las sanciones internacionales a Rusia eximen productos agrícolas y fertilizantes.

“Lo que no vamos a hacer, ninguno de nosotros en la administración, es permitir que la Federación Rusa, que sigue diciendo que no está en guerra con Ucrania, culpe a las sanciones y a la Estados Unidos”, dijo Power, de vuelta en su oficina en Washington, a The Associated Press.

“La gente, especialmente cuando se enfrenta a una crisis de esta enormidad, realmente sabe la diferencia entre… si está brindando asistencia humanitaria de emergencia… o si está en un podio tratando de convertirlo en un nuevo Guerra Fría”, dijo Power.

Nada tangible

“Para que el Sr. Lavrov haya viajado a África justo después que yo lo hice, no hay casi nada tangible a raíz de esa visita que los países que visitó hayan obtenido de él, aparte de la desinformación y las mentiras”, dijo Power.

Incluso los funcionarios africanos cuyos gobiernos se negaron a unirse a la condena formal de la ONU a principios de este año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia cuentan que llamaron a los líderes rusos en privado para instar a Rusia a que permitiera que el grano de Ucrania saliera de los puertos, dijo.

Ex periodista, Power ganó el Pulitzer en 2003 por “Un problema del infierno”, un libro sobre el genocidio que desde entonces ha alimentado debates en el gobierno y entre académicos sobre la sabiduría y la moralidad de intervenir en atrocidades en el extranjero. Se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante la ONU bajo la presidencia de Barack Obama, antes de unirse a la administración de Biden.

Desde que Rusia invadió Ucrania, creando nuevos déficits de alimentos y energía en un momento en que un número récord de personas en todo el mundo ya padecía hambre, gran parte del enfoque de Power ha estado en la crisis alimentaria. Después de una década anterior de éxitos que redujeron la cantidad de personas que se quedaron sin alimentos, la cantidad estimada de personas en todo el mundo que pasan hambre aumentó a 828 millones este año, 150 millones solo desde la pandemia, dijo Power, y muchos lo necesitan con urgencia.

Advierten sobre la hambruna

Incluso en países fuera de las áreas donde las organizaciones de ayuda advierten sobre la hambruna, los altos precios de los alimentos se suman al malestar político, como en el derrocamiento del gobierno de Sri Lanka este verano. “La mayoría de los analistas estarían muy sorprendidos si el gobierno de Sri Lanka fuera el último en caer”, señaló Power.

“Los efectos políticos en cascada y la inestabilidad que se deriva del dolor económico y la necesidad de la gente, la necesidad humana, de responsabilizar a las autoridades por lo que es una incapacidad aterradora para velar por las necesidades de sus seres queridos, eso es un motivador, si es que alguna vez lo hay. uno” para protestar, dijo Power.

“Esta, no puedo decirlo de manera más cruda, es la peor crisis alimentaria de nuestras vidas”, dijo Power.

Ha habido algunas señales esperanzadoras en las últimas semanas, señaló: Rusia permite que Ucrania envíe su primer barco de granos en meses desde un puerto bloqueado por Rusia, y los precios de los alimentos y el combustible disminuyen ligeramente. Tres barcos más que transportaban miles de toneladas de maíz muy necesario partieron el viernes del puerto de Ucrania.

Lea la nota completa en AP News