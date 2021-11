Enzo Scarano lamentó la alta abstención que se registró en Carabobo

Una vez ofrecido el parte oficial del CNE, el candidato a la gobernación de Carabobo Enzo Scarano reconoció, la madrugada de este lunes, el triunfo de Rafael Lacava en la entidad, aunque lamentó la alta abstención que caracterizó el proceso comicial, cercana al 70%.

Instó a Lacava a respetar a los carabobeños, y a escuchar y atender sus necesidades. También le invitó a hacer las lecturas políticas en torno al rechazo que obtuvo su propuesta, por ejemplo, en el municipio San Diego, cuyos votantes “se merecen todo el respeto y la consideración” de sus gobernantes.

Le dejó a la reflexión el hecho de que, tras cuatro años de gestión, el reelecto gobernador apenas cosechó 323 mil votos. “En comparación, y en sólo tres meses, yo obtuve 142 mil votos. Y sin contar con los recursos o las vallas con que contó usted. Nos faltó tiempo para cerrar la brecha”.

A manera de mea culpa, Scarano reconoció que no fue capaz de motivar al 70% de las personas que en la entidad no salieron a votar. No obstante, aseguró: “Seguiré acompañando a la gente de Carabobo y vigilando la gestión de gobierno. La lucha apenas empieza. Reconozco la derrota, pero así es esta lucha”.

«Ojo con la salud y los servicios públicos de los carabobeños»

Pidió, por otra parte, a la autoridad reelecta, prestar atención a los problemas de salud que afronta la población carabobeña. «Nuestra gente se está muriendo por falta de atención médica».

Asimismo, habló de la baja calidad de los servicios públicos, el agua, la electricidad, el gas doméstico. «Son asuntos que hay que resolver con urgencia».

Indicó que tiene denuncias que hacerle saber, por lo que espera que le pueda recibir para conversar al respecto. También le ofreció aportarle la radiografía que él y su equipo lograron hacer de la situación regional, «para que la contemple y le sirva para desarrollar el presupuesto del año entrante».

Mafias

Scarano reiteró su denuncia sobre la existencia de mafias que han estado aprovechándose y enriqueciéndose a costa del trabajo de cientos o miles de familias, que se han visto extorsionadas. «Son muchas las víctimas carabobeñas que han visto disminuido el valor de sus propiedades, devaluados sus activos, y éstos se están aprovechando».

Agregó: «Gobernador, revise su entorno. Recapacite. Trabaje para todos los carabobeños por igual, no debilite al más fuerte. Más bien vamos a fortalecer al más débil para que todos tengamos la capacidad de salir adelante juntos por igual».