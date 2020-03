Nueva jornada de preparación cumplieron los equipos de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo, con miras al campeonato estadal 2020 que inicia este sábado 14, en el polideportivo Misael Delgado.

Los equipos jugaron en las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 frente a sus similares de Secas Sport, Real San Luis, Academia de Fútbol Pollo y Carabobo Fútbol Club. Estos encuentros de pre temporada se vienen realizando con la intención de ir observando a los jugadores e ir corrigiendo fallas para que puedan llegar en excelentes condiciones al venidero campeonato, que será inaugurado este sábado 14.

La jornada de visitantes fue iniciada por los equipos de Acefuc Monseñor en la cancha de Parque Valencia, ante los anfitriones. El onceno de la categoría Sub-9 fue dirigido por Armando Ospino, Vladimir Flores y Yetzy Pérez, logrando un empate a 0 frente a Real San Luis.

Cerraron la jornada los muchachos de la categoría Sub-17, dirigida por el técnico Ávila y como asistentes Brayan Mora, con victoria ante su homólogo Real San Luis 2 a 1. Los goles universitarios fueron marcados por Víctor Polo y Luis Soler.

Juegos en el Complejo Acefuc

En el campo del Complejo futbolístico de Acefuc, Campus Bárbula, los pequeños de la Sub-7, dirigidos por Edgar Silva hicieron su debut y se enfrentaron a su homólogo Seca Sports perdiendo por 4 a 0.

La Sub-13, dirigida por Carlos Iván Pacheco y Luisana Carrera, también frente a sus similares del Carabobo FC de la serie Elite logró un empate de locales sin goles.

La categoría Sub-13 desarrollo, dirigida por Carlos Iván Pacheco, se enfrentó a su homologo AF Pollo con derrota 3 a 0. Las categorías Sub-11 y Sub-13 desarrollo se encuentran participando de varios intercambios, con mira al inicio del próximo sábado 14 de la Liga Menor de Futbol Municipal de Naguanagua.

Tiempo Universitario