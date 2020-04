El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, presentó este martes una denuncia penal contra el principal presentador del canal turco Fox TV, Fatih Portakal, por criticar en las redes sociales un discurso suyo sobre el coronavirus.

Concretamente, la denuncia cursada por Erdogan y la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria (BDDK) acusa al moderador de “publicar mensajes falsos en redes sociales con el objetivo de manipular la opinión pública” y compartir “mensajes falsos sobre el sistema bancario y fiscal”, informó la emisora NTV.

El tuit de Portakal hacía referencia a un discurso de este domingo de Erdogan sobre el coronavirus, en el que recordó que durante la guerra de independencia turca en la década de 1920, “el 40 % de los alimentos y ropa fueron confiscados” mediante un decreto.

Me pregunto si, recordando el decreto, también pedirán dinero a quienes tienen depósitos o ahorros, y diciendo ‘Estamos pasando por días difíciles’. Desafortunadamente, no puedo decir que no sucederá”, tuiteó poco después Portakal.

Al menos siete periodistas han sido detenidos en el último mes en Turquía por sus reportajes o publicaciones en redes sociales sobre el coronavirus.

El ministerio de Interior turco anunció anoche que otras 229 personas han sido detenidas en la última semana bajo la acusación de difundir mensajes “provocadores” en relación con la pandemia del coronavirus.

Un total de 639 personas han sido detenidas en las últimas tres semanas por sus publicaciones en redes sociales sobre la COVID-19.

Según los datos que ofreció anoche el Ministerio de Salud, en Turquía se han confirmado hasta ahora 30 mil 217 casos de contagio, con 649 muertos, pero en las redes sociales circulan mensajes que ponen en duda las cifras oficiales y aseguran que la dimensión de la pandemia es considerablemente mayor.