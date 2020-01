Sería demasiado ingenuo pensar que el estado venezolano caracterizado como el más violador sistemáticamente de los derechos humanos de la región, permita la entrada de la CIDH de la OEA.

El defensor DDHH, ex parlamentario y abogado penalista Rafael Narvaez recordó que la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet , puso al descubierto ante el mundo la violacion sistemática de los derechos civiles , políticos , libertad de expresión, derecho a la salud, el derecho a la alimentación por parte del estado no existe . “Un estado que desprecia al ser humano, que las ideas , las diferencias las combate con persecución , detenciones arbitrarias , carcel , tratos crueles e inhumanos y degradantes y torturas, no va ha permitir una observación internacional como la que objetó en diciembre del año pasado cuando el comité para los derechos humanos de la ONU designó a un grupo de expertos con un mandato para realizar una investigación sobre los delitos de la detenciones arbitrarias , desaparición forzadas de personas , torturas y ejecuciones extra judiciales”.

De manera que el Artículo 19 de nuestra CRBV que obliga al estado a garantizar y hacer respetar los derechos humanos en Venezuela sigue de adorno. Por otra parte el defensor se refirió a la profanación y el aniquilamiento de la soberanía popular que reside en el pueblo a través del voto por parte del estado, amparándose en las bayonetas de los militares que asaltaron al único foro político legitimado, como lo es la AN. Coloca a nuestra democracia en terapia intensiva.

Para finalizar el defensor DDHH Rafael Narvaez , hizo un llamado a todos los activistas por los derechos humanos a cerrar filas en defensa de lo poco que queda de Democracia.

Nota de prensa