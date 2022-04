Este martes en horas de la mañana, vecinos y voceros de más de nueve comunidades de la zona norte de Naguanagua, protestaron por las fallas constantes en el servicio de agua potable en el sector, especialmente debido a la insolvencia en la instalación de cinco motores en la subestación de bombeo Bárbula I.

Algunas de las comunidades afectadas son: Vivienda Rural de Bárbula, Brisas de Carabobo, Oncológico, Malagón González Plaza, entre otras.

Freddy Rodríguez, vocero principal del Consejo Comunal de Brisas de Carabobo I en Naguanagua, aseguró que hace falta voluntad para resolver este problema de escasez de agua en el sector, que está afectando a más de 10 mil familias de la localidad.

Rodríguez, quien también es coordinador de Profesionales y Técnicos de Un Nuevo Tiempo (UNT) Naguanagua, destacó que hasta que no se reactive el funcionamiento de los cinco motores de bombeo en la subestación, no se resolverá el problema, ya que dos motores no son suficientes para bombear toda el agua que se necesita.

Nota de Prensa