La falta de combustible, más el control de la ZODI en la distribución y despacho, sigue causando estragos en el estado Bolívar, en comparación con entidades vecinas donde hasta se eliminó el sistema pico y placa.

En Ciudad Guayana, 65 organizaciones de transporte urbano denunciaron estar prácticamente en un paro técnico por la falta de combustible.

El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre pasa un listado con las unidades habilitadas para el despacho. En el caso de la gasolina, cada unidad puede surtir solo una vez al mes y solo 50 litros. Para los que usan gasoil, son 60 litros una vez a la semana. Una cantidad que es insuficiente para ambos casos.

Esto conllevó que de una data de 1860 unidades, solo están operativas 1240. Es decir, hay 620 unidades de transporte inoperativas por falta de combustible, además de problemas de mantenimiento y repuestos, señaló Marco Rivero, presidente de la línea La Piña.

«Vemos con preocupación que hay siete sindicatos en Guayana, y una cosa es lo que se habla en mesas de trabajo en Caracas, y otra acá. Tenemos problemas de gasolina, de alumbrado, de asfaltado, de inseguridad y de congestión en las rutas», agregó.

Lamentó que la paralización del transporte también ha llevado a que transportistas opten por desvalijar sus unidades y vender las piezas como chatarra, como un modo de subsistencia.

Combustible del bachaqueo

En el mercado negro, el gasoil lo compran a 2 o 2,5 bolívares por litro, y a 1 dólar la gasolina. Para trabajar hasta medio día necesitan comprar 40 litros de combustible. Esto con el riesgo de una detención y que los imputen por tráfico de material estratégico.

Uno de los transportistas, que prefirió no identificarse, comentó que lleva 10 días sin poder abastecerse de gasolina.

«Si quiero mover la unidad, tengo que comprar gasolina porque esos 50 litros que nos dan mensual solo alcanzan para trabajar medio día. Gracias a Dios que, como soy mecánico, tengo un tallercito y con eso solvento. Ahorita no le veo negocio tener una unidad parada y en el día no llegamos a hacer 20 dólares», expuso.

Los transportistas tienen tres estaciones de servicio habilitadas en Puerto Ordaz y dos en San Félix, para surtir gasolina. En el caso del gasoil, son dos estaciones, una en cada sector de Ciudad Guayana.

A ello se suma que el transporte público no tiene opción de ir a una estación dolarizada.

«Tenemos que ir a la bomba que nos asignan en el listado. No podemos echar gasolina a precio dolarizado. Y el sistema patria tampoco nos ha recargado. Yo tuve que ir con un auxiliar, porque al que no le pase la huella simplemente pierde el cupo, no te dan chance de pagar a precio de dólar», denunció otro transportista.

Fabiola Medina, presidenta de la línea Orincar, llamó a las autoridades a una reunión para definir estrategias en pro de un mejor trabajo en la ciudad. «Tenemos un municipio sin Gobierno, todo el mundo hace lo que quiere».

Entre los problemas está el descontrol de las rutas, y con ello enfrentamientos entre choferes. En los últimos días aparecieron unidades en las rutas sin ninguna permisología, aseguraron.