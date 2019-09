View this post on Instagram

El Comisario General manifestó que el infanticidio de una niña de 7 años, ocurrido en Nueva Esparta, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 09 de septiembre, fue esclarecido por funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Nuevas Esparta. Gracias a las investigaciones de campo se determinó que los detenidos identificados como José Velásquez (18) y Jesús Martínez (52), sometieron a la víctima y abusaron de ella para luego estrangularla con un cable hasta causarle la muerte; hecho ocurrido en el sector Guiriguiri, Juan Griego del municipio Marcano.