El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, instó este lunes a la Unión Europea (UE) a imponer sanciones selectivas contra los responsables de la muerte del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo cuando estaba detenido y bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro.

“Han ocurrido muertes trágicas de personas detenidas bajo el control de la Policía política venezolana, el embajador de Venezuela en España ha sido llamado para que diera explicaciones, y hemos planteado la necesidad de establecer sanciones contra las personas responsables de dichos actos”, indicó Borrell en una rueda de prensa durante una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

Borrell defendió medidas restrictivas “para las personas que se han visto involucradas en lo que podemos llamar torturas seguidas de muerte de una persona”.

“Si están identificadas, hay que establecer sanciones contra ellas, claro”, recalcó.

El ministro se refirió al capitán Acosta Arévalo, que de acuerdo con informaciones de la prensa local fue detenido el pasado 21 de junio por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sin que se indicaran entonces los motivos.

Según su defensa y portavoces de la oposición, el militar fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando fue presentado ante el tribunal, no podía mantenerse en pie o hablar.

En paralelo, Borrell dejó claro que “las sanciones no pueden ser un instrumento que perturbe la esperanza que ha levantado el proceso de Oslo, y la primera prioridad es que este proceso continúe”, en referencia a la negociación en curso auspiciada por Noruega entre el Gobierno y la oposición venezolanos para tratar de superar la crisis en que está sumido el país.

“España ha insistido en que es absolutamente prioritario conseguir que las negociaciones auspiciadas por Noruega fructifiquen”, dado que es “el único elemento” para lograr que las dos partes negocien.

Borrell consideró que es “la mejor opción que tenemos sobre la mesa”, y afirmó que “aunque no haya sido patrocinado por la UE, hemos sin duda facilitado este proceso”.

“Al mismo tiempo, han ocurrido acontecimientos dramáticos, individuales, provocados por individuos concretos, que tienen que ser objeto de una respuesta sancionadora por parte de la comunidad internacional”, recalcó.

Según explicó, “eso es lo que hemos planteado nosotros hoy y nadie se ha opuesto”, aunque “eso no quiere decir que se vayan a aplicar sanciones ‘urbi et orbi’ que afecten a todo el pueblo venezolano o a toda la dirigencia política chavista, porque en este momento creemos que no ayudan al desarrollo de estas negociaciones”.

“Tiempo habrá si esas negociaciones no prosperan para hacerlo, pero esas negociaciones tampoco pueden ser un escudo protector para personas que se han identificado, parece ser, como los responsables de un acto tremendo, concreto y preciso, que tienen que ser objeto de sanciones precisas y concretas”, subrayó.

Borrell señaló también que respalda el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras su visita al país.

“La legitimidad del Gobierno de Maduro está cuestionada por el simple hecho de que fue elegido en unas elecciones que no reconocemos”, recordó, y rechazó que la UE muestre “ninguna condescendencia”.

“No veo en qué somos condescendientes. Lo que ocurre es que el señor Maduro tiene, nos guste o no nos guste, el control de la Administración, del Ejército”, apuntó. EFE

