Este miércoles 24 de abril se cumple 10 días de la detención del periodista Carlos Julio Rojas, y su esposa, Francys Fernández, denuncia que no ha tenido contacto con él desde que lo arrestaron y que le están violando sus derechos.

A través de un video en las redes sociales, Fernández recuerda que en horas de la noche del 14 de abril dos personas vestidas de negro se lo llevaron de manera arbitraria. Mientras que dos los tomaban por lo metían en una camioneta, otro de los desconocidos grababa todo con un celular. Todos estaban vestidos de negro.

“Hace diez días que no sé nada de Carlos Julio. No he tenido ningún contacto físico con él. Voy al Sebin al lugar donde lo tiene en el Helicoide, le dejo su ropa, pregunto por él y me dicen que está bien, pero no me permiten verlo”.

Francys Fernández exige ver a su esposo porque quiere verificar si está bien físicamente y de salud.

También considera la pareja del comunicador social, que le están violando sus derechos y reitera que fue detenido de manera arbitraria y que se le está violando el derecho de ver a su familia.

Sus familiares tienen que saber de cuáles son sus condicione: Necesito ver a Carlos Julio, necesito saber si Carlos Julio está totalmente bien”, sostiene la pareja de Rojas.

