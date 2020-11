La crisis de combustible en la región se agudiza debido a la escasez. Varias estaciones de la Gran Valencia cumplieron más de una semana sin gasolina.

En la E/S Santa Ana ya son ocho días sin el suministro. Aunque la coordinación está a cargo de los funcionarios de la alcaldía de Naguanagua, la mañana de este jueves no había ningún personal de la jurisdicción. “Hoy no vinieron. Han pasado algunas personas a preguntar, pero no sabemos cuándo vendrá la gandola”, explicó un policía municipal que custodiaba la gasolinera.

Un empleado de la bomba aseguró que las personas han desistido de pernoctar y hacer fila en el lugar en vista de la falta de combustible. “Ya no viene la gente y tampoco se están haciendo listas porque ya han pasado ocho días sin que llegue gasolina”.



En la E/S Michelena la situación es más crítica: el sábado antepasado fue la última vez que surtieron.

Los usuarios persisten en las colas aunque ninguna autoridad se encuentre en las instalaciones. “Los guardias no se aparecieron por aquí hoy, pero nosotros seguimos esperando”, comentó Hugo Guillén.

Deuda impagable

Es la quinta vez que Guillén realiza la fila sin que logre llenar su tanque. Le indigna haber sacrificado tantos días por nada y le preocupa la deuda en que se metió para poder estar en la cola. “Ya debo 15 litros de gasolina que he pedido prestados para poder venir hasta la cola estas semanas. A las placas 1 y 2 nunca les surten”.

La fila de Evelyn Rodríguez para la estación subsidiada Prebo estuvo avanzando, pero el drama persistía. Ella llegó a las 4:00 pm del miércoles y ya le dio la vuelta a la cuadra del Farmatodo de la avenida Bolívar, hasta donde se extiende la cola.

La gandola despachó en la mañana y Evelyn espera que el trasnocho haya valido la pena, aunque todavía se encuentra alejada de la estación. “Cuando me avisaron que la gasolina estaba llegando aquí me vine corriendo porque en otras bombas ha estado más ruda la situación”.



Irregularidades en las dolarizadas

En las bombas a precio internacional las colas son cada vez más extensas, aunque las gandolas lleguen con más regularidad, lo que desconcierta a Antonio Ruiz mientras hace fila en la E/S La Ceiba. “La gandola llegó a las 7:00 am pero cuatro horas después es que los carros empezaron a avanzar. Es algo que no se explica”.

José Ramírez tampoco entiende cómo es posible que en los últimos tres días ha visto llegar tres gandolas y él todavía no ha logrado llenar su tanque. “Los policías meten muchos carros, sus panas, sus amigos y sabrán ellos a quiénes más, mientras que uno sigue en la cola”.

Este jueves las subsidiadas Montemayor, Girón, Isabelica; y las dolarizadas Lara, Paramacay y El Valle, fueron otras de las gasolineras fuera de servicio por falta de combustible.