Ante la publicación, por parte de la Asamblea Nacional de un decreto firmado por el presidente interino Juan Guaido el 21 de mayo para extender la validez de los pasaportes venezolanos por otros cinco años después de la fecha impresa de vencimiento, los Estados Unidos reconocen esta extensión de la validez del pasaporte para la emisión de visas y otros fines consulares.

Así lo informaron a través de las redes sociales, en donde además destacan que la Aduana y la Patrulla Fronteriza también reconocerán los pasaportes cubiertos por este decreto.

A los titulares de pasaportes venezolanos a quienes se les haya otorgado una extensión de pasaporte tendrán un período de validez extendido por cinco años a partir de la fecha de vencimiento de su pasaporte y válido para la admisión a los Estados Unidos, siempre que el viajero sea de otra manera admisible.

Los venezolanos en los Estados Unidos que poseen pasaportes extendidos por el decreto pueden usar esos pasaportes, que aún se considerarán válidos de acuerdo con el decreto, para cualquier propósito consular apropiado, recalca el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

De igual forma sostienen que, esta acción en nada altera los requisitos para obtener una visa de los Estados Unidos o para la admisión a los Estados Unidos.

Today, the National Assembly published a decree signed by Interim President Juan Guaido on May 21, to extend the validity of Venezuelan passports. The U.S. recognizes this extension of passport validity for visa issuance and other consular purposes. https://t.co/n1akMzlun1

— Department of State (@StateDept) June 7, 2019