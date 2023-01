Estados Unidos e Italia dieron un paso de gigante hacia la final de la United Cup tras las victorias de Jessica Pagula y de Frances Tiafoe sobre Iga Swiatek (6-2 y 6-2) y Kacper Zuk (6-3 y 6-3), y de Martina Trevisan y Lorenzo Musetti sobre Maria Sakkari (6-3, 6-7 y 7-5) y Stefanos Sakellaridis (6-1 y 6-1).

Especialmente dolorosas fueron las derrotas de Polonia, que visibilizó en el rostro de Swiatek el dolor por no haber podido dar puntos a su país. Y es que Pagula y Tiafoe no tuvieron piedad de sus rivales. Pasaron por encima de Swiatek, que terminó su encuentro entre lágrimas, y de Zuk, que apenas opuso resistencia y cedió su punto en sólo una hora y veinte minutos.

Ahora, Polonia necesitará un milagro para poder pelear por el título. Este sábado tendrá que ganar sus tres partidos y estará en las manos de Hubert Hurkacz, que se medirá a Taylor Fritz y de Magda Linette, que se enfrentará a Madison Keys. En el doble mixto, la pareja formada por Swiatek y Hurkacz se verá las caras con Pegula y Fritz.

Swiatek, número uno del mundo, acabó desolada su partido frente a Pagula y después reconoció que su rival fue superior y lamentó no haber podido dar un punto a Polonia: “No he estado a la altura. Me vi lejos de mi máximo nivel físico, mental y tenisticamente. Eso, ante una jugadora como Pagula, implica caer. Es una de las mejores jugadores del mundo y no me ha dejado jugar con comodidad en ningún momento. Es muy duro caer cuando representas a tu país”, dijo.

En la otra eliminatoria, Italia también sumó sus dos primeras puntos sobre Grecia tras la victoria de Martina Trevisan sobre Maria Sakkari (6-3, 6-7 y 7-5) y de Lorenzo Musetti sobre Stefanos Sakellaridis (6-1 y 6-1), que apenas aguantó una hora y tres minutos sobre la pista.

Ahora, Grecia, como Polonia, deberá ganar sus tres partidos para estar en la final. Stefanos Tsitsipas se enfrentará a Matteo Berrettini, Despina Papamichail a Lucia Bronzetti y el dúo formado por Sakkari y Tsitsipas jugará contra Camilla Rosatello y Musetti.