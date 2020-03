El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, pidió este martes a China que reconsidere su decisión de revocar la licencia para ejercer en ese país a los periodistas estadounidenses que trabajan para los diarios The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal.

“Esto es desafortunado, lo acabamos de ver, espero que lo reconsideren”, manifestó Pompeo durante una rueda de prensa en el Departamento de Estado.

El titular de Exteriores consideró que hay una menor libertad de prensa en China que en EEUU, donde un reportero puede hacer cualquier pregunta a un responsable político y esperar una respuesta, según ilustró.

“Sabemos -añadió- que ese tipo de libertades no existen dentro de China. De hecho, la gente en China quiere más información, quiere saber más sobre su país, pero ellos (el Gobierno) continúa tomando decisiones como la que vieron ustedes hoy, en la que niegan al mundo la posibilidad de saber qué pasa dentro de su país”.

Por otro lado, Pompeo anunció en la rueda de prensa la designación como terrorista del nuevo líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Ibrahim al Hashemi al Qurashi.

Restricciones para los periodistas

Cabe recordar que este martes, el Ministerio de Exteriores chino anunció restricciones para los periodistas de The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post, cuyas credenciales de prensa expiraban en 2020.

La decisión del Gobierno chino se produce después de que, a mediados de febrero, Washington iniciara un nuevo frente en las tensiones con Pekín.

Entonces, por sorpresa, la diplomacia estadounidense anunció restricciones para cinco medios estatales chinos que operan dentro de EEUU: la agencia Xinhua, la televisión CGTN, la radio China Radio International y el periódico China Daily, así como la empresa que distribuye ese diario, la Hai Tian Development USA.

Medios hacen “propaganda” del Partido Comunista de China

Washington justificó su decisión asegurando que esos cinco medios hacen “propaganda” del Partido Comunista de China y, por eso, ha pasado a considerarlos “misiones extranjeras”, de manera que tienen que seguir las mismas reglas que embajadas y consulados.

En respuesta a ese golpe, China revocó la licencia para trabajar en el país a tres periodistas de The Wall Street Journal.

Posteriormente, las autoridades estadounidenses anunciaron límites al número de empleados de nacionalidad china que cuatro medios (Xinhua, CGTN, China Radio International y el “China Daily”) pueden tener en EE.UU.

Washington y Pekín están enfrentados desde el inicio de la guerra comercial en 2018; pero hasta ahora atravesaban un momento dulce tras alcanzar un principio de acuerdo. EFE