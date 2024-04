El martes 16 de abril termina la jornada de actualización de datos e inscripción en el Registro Electoral, que fue habilitada para la elección presidencial del 28 de julio. En Carabobo el proceso está marcado por una serie de incidencias que no permitió que se cumplieran las metas establecidas.

El especialista en materia electoral, Pedro Luis Ortega, dijo que al menos 50 máquinas se necesitaban en todo el estado, ubicadas en lugares con afluencia de personas. Pero desconoce cuántas se habilitaron en total.

Solo se sabe el número de 17 catalogadas con fijas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ,aunque “todas las semanas cambiaron varios de esos puntos”. Además, nunca se informó la ubicación de los itinerantes para que los carabobeños asistieran a realizar su trámite correspondiente en el Registro Electoral.

“Algunos puntos fijos se mantuvieron, pero otros no, y tenemos unos puntos itinerantes que nunca se supo dónde estaban. Los ciudadanos tenían que hacerle seguimiento para tratar de descubrir dónde estaba la máquina. Uno iba a la Oficina Regional Electoral (ORE) y tampoco le daban información sobre los puntos itinerantes”.

Puntos del Registro Electoral con ubicación desconocida

En la parroquia San José de Valencia se instaló un punto itinerante al comienzo de la jornada de actualización de datos e inscripción en el Registro Electoral. Estaba donde era el Liceo Herrera Toro, en la calle Miranda.

“Estaba detrás de un portón cerrado y no a la vista pública. Cuando la gente se empezó a dar cuenta que allí existía un punto les decían que no había sistema o no estaba el personal”, resaltó Ortega.

Relató que el punto fijo de Mañonguito, también en la parroquia San José, fue movilizado tres veces dentro de la misma urbanización. “Cuando uno iba a la casa donde estaba la semana anterior, no lo encontrabas y tenías que buscarlo dentro del mismo Mañonguito”.

En el municipio San Diego, la denuncia reiterativa está relacionada con la ubicación de las máquinas en lugares de poca afluencia de personas.

“No tuvimos, por ejemplo, un punto dentro del Big Low Center, que es donde mayormente pasa gente de distintos municipios y pudiera haber hecho su cambio de residencia o la inscripción en el Registro Electoral. Tampoco tuvimos un punto en un centro comercial ni en las universidades donde confluyen mayormente jóvenes que necesitan inscribirse».

Fallas eléctricas y de horario

Un factor que atentó contra el desarrollo positivo del operativo, lo constituyen las fallas eléctricas, que se presentan a diario en la mayoría de los municipios de Carabobo.

“También se repetía el argumento de que no había sistema para realizar la jornada o, a veces, las máquinas aparecían posterior a las 10:00 a.m. en los puntos y se perdían dos horas en varios sitios por muchos días en los que pudo inscribirse una gran cantidad de jóvenes”.

Excluidos del Registro Electoral

Solo en 15 parroquias de las 38 que conforman el estado Carabobo se instalaron puntos fijos. El único municipio que contó con más de una máquina de las que no son consideradas itinerantes, aunque algunas fueron cambiadas de lugar, fue Valencia: dos en Miguel Peña y dos en San José.

El resto de los 13 municipios de la entidad contó con un único punto fijo. “Quizás han estado máquinas itinerantes dentro de esas parroquias, pero es difícil saberlo porque eso no se informó. Pero nunca han tenido una máquina fija, por ejemplo, las parroquias Rafael Urdaneta y San Blas, de Valencia; Aguas Calientes, de Diego Ibarra; Chirgua, de Bejuma; y Yagua, de Guacara, solo por mencionar algunas”.

De acuerdo con la denuncia de la ONG Súmate, en 866 de las mil 141 parroquias, y en 108 de los 335 municipios de Venezuela, el CNE no activó puntos fijos para esta jornada especial del Registro Electoral.

Inscripciones insuficientes en el Registro Electoral

El lunes 8 de abril, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, informó que hay 428 mil nuevos inscritos en el Registro Electoral, como resultado de la jornada que inició el 18 de marzo y culmina el 16 de abril.

Para Ortega, ese número no representa ni el 30% de lo esperado. “Ha sido una jornada en la que se han inscrito muchas personas, pero no llegamos a la cuota. Hay un estudio de Súmate que dice que son un millón 527 mil jóvenes que faltan por inscribirse en el Registro Electoral. Hay otros analistas políticos que dicen que es cercano a los dos millones trescientos mil jóvenes. Es decir, hay una brecha larga todavía que, a pocos días del cierre de la jornada para la elección del 28 de julio, no van a poder inscribirse porque humanamente no es posible”.

El llamado es para que quienes no se han inscrito o actualizado sus datos en el Registro Electoral, lo hagan. Solo se necesita cédula laminada, vigente o vencida, y ser mayor de edad o cumplir los 18 años antes del 28 de julio. También es posible consultar el estatus de cada persona aquí.